ÚLTIMA HORA: Imputan a Yanina “N” por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne

Luego de que se llevara a cabo lo que fue la segunda audiencia por el caso de Dafne, la adolescente de 13 años que murió por causas de asfixia en una escuela presuntamente militarizada, se dio a conocer que ya fue imputada por el delito de feminicidio, Yanina "N".

Se llevó a cabo la segunda audiencia por el caso de Dafne Zapata Quintos, joven de 18 años que perdió la vida al interior de una escuela militar. En el proceso, Danna Yanina "N" se encuentra imputada por el delito de feminicidio en el Centro Integral de Justicia del municipio de Altamira, Tamaulipas.

Citan a testigos y no van mientras que piden a la madre de Dafne no estar en la audiencia

Durante la diligencia, la defensa de la imputada requirió la presencia de 32 testigos, de los cuales únicamente acudieron nueve a rendir declaración, entre ellos Alejandra Quintos, madre de la víctima.

Tras su participación, fue retirada de la sala por instrucción de la jueza en turno al ser considerada testigo, por lo que su representación legal evaluará los recursos necesarios para permitir su presencia en las subsecuentes audiencias. El desahogo procesal continuará el próximo lunes a las 8:00 horas.

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Yanina ya había sido puesta a disposición oficial luego de que se le dictara prisión preventiva y de ser trasladada al penal de Altamira. Lo anterior ocasiono que amigos, familiares, maestros y compañeros de Dafne acusaran a las autoridades de utilizarla como "chivo expiatorio" y de tratar de ocultar a los verdaderos responsables.

Familia acusa "chivo expiatorio" y exige indagar a directivos

Mediante una marcha, exigieron que se amplíe las líneas de investigación hacia las otras cuatro personas señaladas, apuntando de forma directa a los altos mandos y directivos de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

También, se di a concoer que el abogado de la joven Yanina "N" señaló inconsistencias procesales donde se dará apertura a una carpeta de investigación por el señalamiento sobre una privación ilegal de la libertad por parte del personal del campamento.

