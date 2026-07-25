¿Dónde está Villa del Carbón? El Pueblo Mágico que hoy aparece en las noticias por una balacera

Villa del Carbón, uno de los Pueblos Mágicos más visitados del Estado de México, se convirtió en tendencia este viernes después de que una balacera dejara dos personas muertas y cuatro lesionadas durante una obra carretera en los límites con Nicolás Romero.

Aunque el ataque ocurrió en la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero, miles de usuarios comenzaron a buscar información sobre este destino turístico, conocido por sus paisajes boscosos, la fabricación de artículos de piel y su cercanía con la Ciudad de México.

¿Dónde está Villa del Carbón y qué tan cerca queda de la CDMX?

Villa del Carbón se localiza al noroeste del Estado de México, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México, dependiendo del punto de salida. En automóvil, el recorrido suele tomar entre una hora y media y dos horas.

El municipio colinda con Nicolás Romero, Jilotepec, Chapa de Mota y Morelos, y es una de las opciones favoritas para quienes buscan una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de la capital.

¿Por qué Villa del Carbón es un Pueblo Mágico?

Este municipio obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico gracias a su riqueza natural, su arquitectura tradicional y las actividades que ofrece durante todo el año.

Entre sus principales atractivos destacan:



La Presa del Llano y la Presa Taxhimay .

y la . El Centro Histórico y la Parroquia de la Virgen de la Peña de Francia .

. La producción de botas, chamarras y artículos de piel.

Senderismo, ciclismo de montaña, paseos a caballo y pesca deportiva.

Su gastronomía, donde sobresalen la barbacoa, las truchas y los antojitos típicos.

Su clima fresco y los bosques que rodean el municipio lo han convertido en uno de los destinos preferidos para el ecoturismo en el Estado de México.

Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026 en Villa del Carbón

Si te interesa visitar este Pueblo Mágico, prepárate y guarda esta fecha en tu calendario: 15 y 16 de agosto de este año se llevará a cabo la 11ª Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026, donde podrás degustar la mejor barbacoa tradicional, probar pulque artesanal, conocer el talento de nuestros artesanos y vivir la música y las tradiciones

¿Por qué Villa del Carbón es tendencia?

El nombre del municipio comenzó a aparecer entre las principales búsquedas luego de que una balacera interrumpiera los trabajos de rehabilitación de la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque dejó dos personas fallecidas y cuatro lesionadas. Las investigaciones apuntan a una posible disputa entre grupos sindicales por el control de la obra, aunque será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que determine el móvil del crimen.

La agresión provocó el cierre de la carretera durante al menos cuatro horas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

¿Es seguro visitar Villa del Carbón?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido recomendaciones para evitar viajar al municipio ni han informado afectaciones en la zona turística.

El hecho violento ocurrió en un punto específico de la carretera donde se desarrollaban trabajos de rehabilitación, por lo que las actividades turísticas en el Pueblo Mágico continúan de manera habitual.