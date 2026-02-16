¿Qué pasó en la México-Toluca?: pipa con 74 mil litros de combustible paraliza la carretera

Este martes se convirtió en un dolor de cabeza para miles de automovilistas que circulan por la carretera México-Toluca. Un accidente protagonizado por una pipa de doble remolque provocó el cierre total de la circulación a la altura del kilómetro 26, muy cerca de la zona conocida como los Go-Carts.

El percance generó filas kilométricas en ambos sentidos y obligó a las autoridades a bloquear el paso por seguridad, ya que la unidad transportaba aproximadamente 74 mil litros de combustible.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 026+000, de la carretera México (Ent. Constituyentes) Toluca-Lerma. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fy6Dt4RKu1 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 16, 2026

¿Qué pasó en la México-Toluca?

De acuerdo con los primeros reportes, a la pipa presuntamente se le desprendió uno de los contenedores mientras circulaba por la vialidad. El tanque quedó atravesado sobre la carretera, ocupando gran parte de los carriles y representando un riesgo importante por la carga inflamable que llevaba.

El accidente ocurrió en dirección a Lerma, pero debido al peligro, las autoridades decidieron cerrar la circulación en ambos sentidos al menos en un kilómetro a la redonda, mientras se realizan las maniobras para retirar el combustible y estabilizar la unidad.

Automovilistas que quedaron varados en la zona reportaron avance prácticamente nulo y tiempos de espera de varias horas.

Desvíos y alternativas viales tras accidente en la México-Toluca

Las complicaciones se concentran a la altura de Cruz Blanca. El tránsito está siendo desviado por la zona de Acopilco; sin embargo, conductores señalan que también hay carga vehicular importante en esa ruta alterna.

La recomendación es evitar la carretera México-Toluca si no es estrictamente necesario y optar por la autopista México-Toluca, donde hasta el momento se reporta circulación constante.

La Guardia Nacional Carreteras pidió a los automovilistas tomar precauciones y atender las indicaciones viales en la zona del cierre.

Atienden fuga de combustible en la México-Toluca

A través de redes sociales, el jefe Vulcano Cova de la CDMX informó que se atiende una fuga de combustible derivada del accidente, presuntamente causada por el declive del terreno.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Guardia Nacional para estabilizar la pipa y neutralizar la fuga. Hasta el momento, no se reportan riesgos para la población cercana.

Las labores incluyen el trasvase del combustible a otras unidades para poder retirar el contenedor dañado sin generar mayores peligros.

Informo que atendemos una fuga de combustible en una pipa, debido al declive en el terreno en la Carretera México-Toluca. #AlMomento laboramos en coordinación con la Guardia Nacional para estabilizar la unidad y neutralizar la fuga. No se reportan riesgos para la población.… pic.twitter.com/MCesEQyJaT — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 16, 2026

¿Cuánto tiempo durará el cierre en la México-Toluca?

Por ahora, las autoridades no han informado cuánto tiempo tomarán las maniobras para retirar la pipa y reabrir por completo la circulación. Tampoco se han dado detalles oficiales sobre las causas exactas del accidente.

Mientras tanto, la zona sigue con tráfico severo y largas filas de vehículos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los reportes viales antes de salir.

