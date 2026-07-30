VIDEO: Iban a un ensayo de XV años y tráiler los aplastó; cuatro menores sobreviven en CDMX

Lo que parecía un traslado cualquiera rumbo a un ensayo para una fiesta de XV años terminó convertido en una escena que paralizó la carretera México-Toluca; un tráiler aplastó casi por completo un automóvil compacto en el que viajaban cuatro menores de edad y el conductor, provocando momentos de angustia entre automovilistas y cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió a la altura de la avenida Constituyentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, con dirección hacia la Ciudad de México. La imagen del vehículo reducido prácticamente a una masa de metal llamó la atención de quienes circulaban por la zona, pues todo apuntaba a una tragedia de grandes dimensiones.

VIDEO: Un auto quedó destruido, pero todos sus ocupantes lograron salir con vida

De acuerdo con la información disponible, el tráiler invadió el carril por el que circulaba el vehículo compacto y terminó aplastándolo casi por completo.

Dentro del automóvil viajaban cuatro menores de edad y el conductor. Todos se dirigían a un ensayo para una fiesta de XV años cuando ocurrió el fuerte percance.

Pese a la violencia del impacto y a los daños visibles en la carrocería, los cinco ocupantes lograron sobrevivir. Únicamente presentaron algunos rasguños, un resultado que contrasta con la magnitud del accidente y que sorprendió tanto a testigos como a los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Las labores de atención se concentraron en revisar el estado de salud de los pasajeros y asegurar la zona para evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

💥🚨 ¡Precaución! Choque entre tráiler y auto deja cinco heridos, entre ellos cuatro menores.

Un fuerte accidente vial se registró sobre Avenida de los Constituyentes, frente a las instalaciones de la FGR (con dirección a Periférico, antes del puente Conafrut). Un automóvil… pic.twitter.com/6Jblcj1TUU — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) July 30, 2026

El operador del tráiler afirmó que se quedó sin frenos

Tras el accidente, el conductor del tráiler explicó que la unidad presuntamente se quedó sin frenos, situación que, según su versión, habría provocado que invadiera el carril donde circulaba el automóvil.

Como parte del procedimiento correspondiente, el operador fue presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Mientras tanto, la circulación sobre la carretera México-Toluca permaneció afectada durante varias horas. Personal de emergencia trabajó en el retiro del tráiler y del vehículo compacto, además de realizar las maniobras necesarias para liberar la vialidad y permitir que el tránsito volviera paulatinamente a la normalidad.

