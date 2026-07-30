Estas son las marchas CDMX hoy jueves 30 de julio EN VIVO
¡No llegues tarde por las marchas CDMX de hoy! Estas son las calles cerradas y alternativas viales para que no tengas afectaciones en tu ruta de hoy.
¡Que el tráfico de la ciudad no haga de las suyas con tus actividades! Estas son las marchas CDMX programadas para este jueves 30 de julio 2026. Todo sobre los bloqueos y calles cerradas, así como presencia de manifestantes EN VIVO.
Consulta aquí las alternativas viales en tiempo real y prevé tu salida.
Estas son las marchas CDMX hoy jueves 30 de julio EN VIVO
Hora exacta en que habrá manifestantes en Lucas Alamán
Una concentración tomará la calle de Lucas Alamán No.122 en la Colonia Obrera; toma tus precauciones.
#PrecauciónVial | Prevista concentración de manifestantes a las 11:00 en Lucas Alamán No. 122, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 30, 2026