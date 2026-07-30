Invasión a casas en CDMX: Así puedes comprobar que una propiedad es tuya; documentos y trámites clave

El despojo e invasión de inmuebles en la Ciudad de México representan un riesgo constante para miles de propietarios de casas, departamentos y terrenos desocupados, por ello, es importante contar con la documentación necesaria para proteger tu patrimonio, pero ¿qué se necesita para asegurarlos?

¿Cómo comprobar que una propiedad es tuya en CDMX?

Toma precauciones. Para comprobar la propiedad de un inmueble en CDMX es necesario contar con cierta documentación legal. El Código Civil de la Ciudad de México y la Ley de Registro Público de la Propiedad establece los documentos y canales oficiales para respaldas la propiedad.



Escritura Pública Inscrita : Expedida por un Notario Público y con registro de asentado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la CDMX ; este es el documento de mayor legalidad.

: Expedida por un Notario Público y con registro de asentado ante el y del ; este es el de mayor legalidad. Sentencia Judicial Ejecutoriada : Emitida por un juez en materia civil o familiar que esté debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la CDMX.

: Emitida por un juez en materia civil o familiar que esté debidamente inscrito en el y del Contrato Privado de Compraventa Ratificado - Es válido si fue ratificado ante un juez o notario y se encuentra inscrito en el RPPyC.

Los contratos privados no registrados, las cartas responsivas, los recibos de pago provisionales o las solas compras de palabra no acreditan la propiedad frente a terceros ni ante las autoridades.

Trámites esenciales para proteger tu casa antes de una invasión

Existen diversos trámites esenciales para proteger legalmente una propiedad en la Ciudad de México y acreditar la titularidad de una forma inmediata ante cualquier amenaza de invasión.



Alerta inmobiliaria: Recibe avisos al instante si alguien intenta hacer trámites con tu folio real.

Inscripción en el Registro Público: Confirma que tu escritura esté dada de alta ante la autoridad registral de la Ciudad de México.

Actualización de Predial y Agua: Pasa las boletas a tu nombre para comprobar la posesión legítima del inmueble.

Certificado de Libertad de Gravamen: Avala que la propiedad está libre de juicios, embargos o pleitos.

Contrato formal (Arrendamiento o Comodato): Si la rentas o la cuida un tercero, firma un acuerdo legal para evitar que aleguen derechos sobre la casa.

¿Qué hacer si invadieron tu propiedad en CDMX?

En caso de encontrarte en una situación en la que tu inmueble fue invadido en la Ciudad de México, lo más importante es actuar con rapidez y por métodos legales, pero ¿qué hacer ante este problema

