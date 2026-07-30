Golpe a “Los Ardillos” en Guerrero: Capturan a Mario “N”, acusado de secuestrar a funcionarios públicos

Detuvieron hoy a Mario "N", integrante del grupo criminal conocido como “Los Ardillos” y probable responsable de privación de la libertad en agravio de servidores públicos del estado de Guerrero.

Quién es Mario “N” y cuál es su nexo con “Los Ardillos” en Guerrero

Autoridades dieron a conocer información donde se presume que Mario “N”, quien fue comisario municipal de Tlayolapa, forma parte del grupo delictivo “Los Ardillos” y que es colaborador cercano a Benito “N” (a) "El Oso", jefe regional y de plaza de esta organización criminal, con zona de influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero.

La orden de aprehensión se cumplimentó con la coordinación del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía Estatal.

Cómo fue el operativo de captura y cuál es el estatus legal de Mario “N”

El delito del que se le señala es por privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. Presuntamente, Mario “N” participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel “N”.

Daniel "N" fue detenido el 17 de marzo de 2026 por personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, por el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.