FGR cita a siete marinos implicados en caso Farías Laguna por huachicol; Esta es la estrategia de su defensa

El escándalo del huachicol fiscal en las aduanas del norte del país dio un vuelco decisivo en los tribunales. La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a petición directa de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por las autoridades federales como uno de los principales articuladores de la red de contrabando de combustible en Tamaulipas. Esta diligencia busca romper el cerco sobre las investigaciones y cuestionar a los efectivos sobre las órdenes que recibieron durante los operativos en los recintos portuarios.

¿Qué buscan los interrogatorios a los marinos en el caso Farías Laguna?

La estrategia de la defensa no apunta solo a deslindar a Farías Laguna, sino a exhibir que la red de corrupción dentro de los puertos de Altamira y Tampico escalaba a niveles superiores que hasta ahora no han sido procesados. Con la comparecencia de estos siete elementos navales ante el Ministerio Público Federal, los abogados buscan que se revelen las bitácoras operativas, las omisiones en el control aduanero y la identidad de los mandos que presuntamente autorizaron el desembarco de buques cargados con hidrocarburos alterados para evadir impuestos.

#LoÚltimo | Este jueves comparecerán en la @FGRMexico 7 marinos, a petición de la defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los presuntos líderes de la red de huachicol fiscal.



La diligencia busca que los elementos sean interrogados sobre las operaciones de contrabando de… pic.twitter.com/FAOjSzRHBS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

El trasfondo del fraude multimillonario en las aduanas de Tamaulipas

El expediente por huachicol fiscal expone un modus operandi en el que miles de toneladas de combustible ingresaban a territorio nacional bajo falsas fracciones arancelarias registradas engañosamente como aditivos o sustancias químicas, esto, con el objetivo de esquivar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La comparecencia de estos marinos resulta clave para determinar si existió una red de complicidades institucionales que facilitó el paso impune del combustible o si las anomalías respondieron a omisiones graves en la custodia portuaria.