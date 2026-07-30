¿Cómo escriturar una propiedad en CDMX? Estos son los documentos, costos y trámites que necesitas; todo lo que debes saber

Escriturar una casa o un departamento en la Ciudad de México es un paso legal para garantizar la propiedad absoluta de un patrimonio. Si compraste un inmueble, lo heredaste o buscas regularizar tu propiedad, te compartimos los documentos, costos y todo lo que necesitas saber para hacerlo.

Requisitos para escriturar una casa en CDMX

Para realizar el trámite de escrituración ante un Notario Público en la CDMX, las dependencias oficiales solicitan la integración de un expediente con la documentación de la propiedad y de las partes involucradas como el comprador, vendedor o heredados.



Identificación oficial: INE, pasaporte, CURP, comprobante de domicilio reciente y acta de nacimiento.

Título de propiedad original: Escritura previa inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) .

Escritura previa inscrita ante el . Comprobantes de servicios: Boletas pagadas de Predial y Agua de los últimos 5 años .

Boletas pagadas de . Avalúo comercial: Dictamen fiscal emitido por un perito autorizado en la CDMX.

Dictamen fiscal emitido por un perito autorizado en la CDMX. Constancias notariales: El notario gestionará directamente el Certificado de Libertad de Gravamen y la Constancia de Uso de Suelo.

En caso de que la propiedad sea un departamento o casa en condominio, también necesitarás la Escritura del Régimen en Condominio y una constancia de no adeudo de mantenimiento.

¿Cuánto cuesta escriturar una casa en la CDMX en 2026?

En la Ciudad de México, el costo total de escriturar una casa o departamento equivale, en promedio, a entre el 4% y el 7% del valor total del inmueble, en algunos casos puede llegar hasta un 8% ó 9% en propiedades de mayor valor comercial.

Este costo no es solo el honorario del notario, sino la suma de varios impuestos localizados, derechos de registro y gastos operativos.

Pasos para realizar el trámite de escrituración en CDMX

El proceso de escrituración ante notario es el único procedimiento legal que valida la transferencia de dominio y otorga la certeza jurídica de un inmueble en la Ciudad de México; te compartimos el paso a paso para realizarlo.

