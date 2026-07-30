Detienen a Ramón Ángel “N”, alias “R1”: Cae presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

Fue el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien confirmó la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", quien sería operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, excalcalde de Uruapan, Michoacán.

Esto es lo que dijeron de su detención e implicación en el caso del presidente municipal asesinado en noviembre del 2025.

Caen las cabezas de la célula "Los Rs"

Ramón Ángel "N" es ubicado por las autoridades como el máximo líder de "Los Rs", uno de los brazos más violentos asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Su operación abarcaba municipios clave de Michoacán como Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de extenderse hacia el estado de Jalisco, afectando a productores y comerciantes de la zona.

¿Quién es "El R1" y los delitos que le imputan?

Las investigaciones vinculan a "El R1" con delitos de alto impacto como extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

Su organización mantenía bajo presión a las familias y empresarios agrícolas de la región. Además, las investigaciones contra él lo señalan directamente por haber ordenado el atentado contra el exalcalde Carlos Manzo.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Carlos Manzo?

Con esta detención, la cifra de personas capturadas por el homicidio del exalcalde subió a 31.

Entre los implicados destacan presuntos autores intelectuales como Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y Alejandro Baruc "N", alias "El K-OZ", además de mensajeros, reclutadores de sicarios y una red integrada por operadores locales.

Traición interna en el equipo de Carlos Manzo

El expediente del caso reveló que la delincuencia logró entrar al círculo cercano del exfuncionario. Entre los detenidos está Samuel "N", quien fuera su director de Relaciones Públicas y a quien acusan de filtrar la agenda de Manzo, además de siete escoltas de su seguridad personal investigados por omisiones durante la agresión.

Así fue el ataque coordinado contra Carlos Manzo

El crimen contra Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en pleno desarrollo del Festival de Las Velas en Uruapan.

De acuerdo con las investigaciones, los sicarios coordinaron el mediante grupos de WhatsApp para llevar a cabo la agresión entre la gente que asistía al evento.