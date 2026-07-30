“Me pegó en la cabeza”: Hombre en situación de calle ataca a dos personas en la Doctores; trabajaba como ‘viene viene’

Un hombre en situación de calle, señalado por los vecinos como un "viene viene" agresivo, atacó a dos hombres en un estacionamiento, ubicado en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); el sujeto fue detenido.

Las dos víctimas de agresión fueron identificadas como el encargado del establecimiento y un cliente que se encontraba en el lugar.

Golpe con un palo y amenaza de mordida: así fue la agresión del "viene viene" en la Doctores

Los primeros informes indican que la agresión ocurrió en el cruce Doctor Martínez del Río y Doctor Lucio, cuando las víctimas fueron atacadas con un palo y una piedra.

Jorge Navarrete, una de las víctimas del ataque, aseguró que el hombre en situación está en compañía de un perro que es agresivo. En su testimonio aseguró que el animal se le había aventado para morderlo.

Al tratar de protegerse de la mordida del perro, se distrajo por unos segundos y fue ahí cuando el hombre en situación de calle, que trabaja como "viene viene" en la zona, lo golpeó fuertemente con un palo en la cabeza, provocándole una grave herida.

"Me agredió el chavo de la calle (...) También tiene un perro, el perro se te avienta, el perro me iba a morder", explicó Jorge, víctima del ataque, para una entrevista con Azteca Noticias.

¡INDIGNANTE! 😡 Hombre en situación de calle atacó con palo y piedra al encargado y a un cliente de un estacionamiento en la col. Doctores (Dr. Martínez del Río y Dr. Lucio). Vecinos acusan que usa a un perro para intimidar y temen que sea liberado.



🎥: Isidro Corro… pic.twitter.com/w5avIRcP6y — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

Atención médica en el sitio y detención: ¿Qué pasó con el "viene viene" agresor?

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar de los hechos para atender a los lesionados, mientras personal de la policía capitalina detenía al hombre en situación de calle.

Al parecer no fue necesario trasladar a alguna de las víctimas del ataque al hospital.

Por otro lado, vecinos de la zona aseguran que el sujeto utilizaba un perro para intimidar a quienes transitaban por la zona y temen que vuelva a quedar en libertad. Hasta el momento se desconoce la identidad de "viene viene" en situación de calle; tampoco se sabe la razón por la que comenzó las agresiones.