Más de 6 meses sin resolver: Dejan inconclusos trabajos de una fuga de aguas negras en Miguel Hidalgo; vecinos exigen respuestas

Ya están hartos. Vecinos de la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaron que los trabajos para las reparaciones de una fuga de aguas negras llevan más de 6 meses sin concluir.

Vecinos exigen solución definitiva tras obras inconclusas de la fuga de aguas negras

Según los vecinos de la zona, persona de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acuden al lugar de la fuga para realizar trabajos, después de permanecer en la zona por un rato, se retiran; sin embargo, el problema continúa.

La obra se ubica frente al número 353-A de Mariano Escobedo, casi esquina con Homero, donde los habitantes temen que la situación empeore y exigen una solución definitiva.

Elugar en el que se encuentra la fuga de aguas negras luce lleno de tierra, acompañado de la señalización "Inicio: Zona de obra". La zona está acordonada por el lado de la banqueta para evitar el paso peatonal; se recomienda a las personas caminar con cuidado cerca de este lugar.

#LoÚltimo | Vecinos de la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, #CDMX, denuncian que una obra para reparar una fuga de aguas negras lleva más de seis meses sin concluir.



Aseguran que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acude al sitio,… pic.twitter.com/mlZq2uCAvs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

¿Qué han dicho las autoridades respecto a la fuga de aguas negras en la Miguel Hidalgo?

Por el momento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua no ha dado una explicación respecto a la denuncia de la fuga de aguas negras sin resolver en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que se desconoce su postura sobre el tema.

¿A qué se debe el aumento de fugas en CDMX?

Las fugas de agua en calles de la Ciudad de México son un problema común en la región. Este tipo de problema suele producirse por distintos factores uno de ellos es la falta de mantenimiento a las redes de agua en México, pues algunos expertos aseguran que en gran parte de la CDMX estas redes hídricas llevan décadas sin ser reemplazadas o sin recibir mantenimiento.

Se estima que la infraestructura de estas redes de agua en la Ciudad de México son de hace 30 a 50 años, rebasando el nivel de vida útil desde hace varios años e incluso décadas; sin embargo, estas no han sido cambiadas por falta de presupuesto.

¡Emergencia! Fugas de agua en CDMX van en aumento, ¿cuál es la razón?

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950.