Mueren cuatro personas luego de estrellarse el helicóptero en el que viajaban, esto en Río de Janeiro, Brasil. Viajaban en un área boscosa, de acuerdo con lo que informó el Cuerpo de Bomberos local.

El Cuerpo de Bomberos confirma el deceso del piloto y tres mujeres pasajeras

"Dos víctimas carbonizadas han sido encontradas", informó el Cuerpo de Bomberos al comienzo de las noticias de esta tragedia. También se dio a conocer que el lugar donde ocurrió el lamentable accidente es una zona de difícil acceso.

El impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que se movilizaron militares especializados en el combate al fuego. "Las víctimas son un hombre, piloto de la aeronave, y tres mujeres, pasajeras.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 11h11 deste sábado (08.08) para atender a uma ocorrência de queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista.



A aeronave foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas. + — Bombeiros RJ (@cbmerjoficial) August 8, 2026

Policía Civil trabaja en la identificación de las víctimas tras el incendio

La identificación de las víctimas quedará a cargo de la pericia de la Policía Civil", fue parte de la última información que emitió el Cuerpo de Bomberos de la región.

Se informó de que los equipos sofocaron los focos de incendio mientras que el lugar permanece completamente aislado para preservar el área y aguardar el peritaje de la Policía Civil, responsable por la identificación de las víctimas. Los equipos permanecen en el lugar.

Las labores de rescate y enfriamiento en la zona boscosa permitieron estabilizar el área afectada, mientras los equipos de emergencia permanecen en el lugar a la espera de los peritajes finales.

Por su parte, la Policía Civil y los peritos forenses serán los encargados de esclarecer las causas de este trágico accidente aéreo que cobró la vida de cuatro personas en Brasil

