Reino Unido, Costa Rica y Argentina toman medias por juguete viral con sustancia tóxica

Reino Unido, Países Bajos, Costa Rica y Argentina han emitido alertas, iniciado investigaciones o tomado medidas relacionadas con el juguete viral tipo "squishy", mientras que Estados Unidos las autoridades han advertido sobre riesgos de quemaduras, exposición a sustancias químicas y posibles peligros.

La preocupación sobre este tema ha aumentado por videos difundidos en redes sociales que muestran estos juguetes siendo calentados en microondas.

Estos juguetes virales han ganado popularidad entre los niños y adolescentes; sin embargo, autoridades de distintos países han emitido advertencias por los posibles riesgos asociados con algunos de estos productos.

En Estados Unidos, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, advirtió sobre los peligros que pueden presentar determinados juguetes tipo "squishy", particularmente aquellos que están siendo utilizados de manera distinta.

La CPSC señaló que estos productos no deben introducirse en un microondas, debido al riesgo de que el calentamiento provoque lesiones y quemaduras.

Además, se señaló que algunos de estos juguetes pueden presentar un peligro cuando son expuestos a temperaturas elevadas, como las que pueden alcanzarse dentro de un vehículo.

Reino Unidos detecta benceno en un juguete

Por su parte, en Reino Unido, la Office for Product Safety and Standards (OPSS) emitió una alerta sobre el juguete denominado "squishy dumplings".

Las pruebas realizadas al producto detectaron 20 miligramos de benceno por kilogramo en la capa exterior, una concentración superior al límite establecido.

La autoridad británica clasificó el producto como un riesgo químico grave y estableció medidas para su retiro del mercado y la devolución del producto por parte de los consumidores.

Países Bajos investiga los juguetes "squishy"

En Países Bajos, la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) informó que inició una investigación sobre juguetes "squishy" y "squishi dumplings".

La autoridad señaló que recibió preguntas reportes relacionados con el fuerte olor químico de algunos de estos juguetes, por lo que realiza análisis para determinar qué sustancias pueden estar presentes y si existe algún riesgo para los consumidores.

Costa Rica emite una advertencia sanitaria

En Costa Rica, el Ministerio de Salud Público una advertencia sanitaria relacionada con el juguete viral, después de su retiro en Reino Unido debido a la concentración elevada de benceno detectada en el producto.

Argentina refuerza los controles por juguete viral

En Argentina también se han registrado acciones relacionadas con estos juguetes. La Camara Argentina de la Industria del Juguete presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por el producto.

Las medidas adoptadas por las autoridades de estos países son diferentes: van desde investigaciones y advertencias sanitarias hasta retiros específicos de productos.

