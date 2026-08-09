Impactantes imágenes: Pipa con más de 30 mil litros de gasolina explota en plena autopista

Una pipa que transportaba cerca de 32 mil 500 litros de gasolina se incendió en una autopista de California, provocando graves afectaciones viales en toda la zona.

La mañana de este sábado 8 de agosto se reportó que el camión estaba en llamas en el tramo sur de la autopista 99, a la altura de Second Street, cerca de Selma, en el condado de Fresno, California.

¿Qué pasó con la pipa que se incendió en California?

Los primeros reportes de las autoridades señalan que la pipa que circulaba en la autopista 99 tuvo un accidente de tránsito al chocar contra un camión de reparto, supuestamente por un cambio de carril con mala ejecución.

Después del impacto, la pipa tuvo una fuga de combustible y comenzó a incendiarse, provocando una densa nube de humo que se podía apreciar desde varios kilómetros de distancia.

BREAKING:

The southbound section of Highway 99 is closed in #Selma CA, south of #Fresno after a HUGE EXPLOSION.



A tanker semi truck carrying gasoline crashed on the side of the road leading to a massive spill burning the asphalt. The driver remains in critical condition. pic.twitter.com/8AihMLZGKR — CALWIRE.ORG (@calwireupdates) August 8, 2026

La California Highway Patrol (Patrulla de Carreteras de California) reportó que: "Un accidente con lesiones menores ha cerrado todos los carriles en el lado en dirección sur. Espere tráfico lento y detenido. Caltrans asistirá con el control de tráfico. Use la SR41 como ruta alternativa".

¿Hubo víctimas por la explosión de la pipa en California?

Medios locales aseguran que los dos conductores involucrados en el accidente de tránsito resultaron con heridas menores, pero pudieron alejarse del epicentro de la explosión y no fueron alcanzados por las llamas.

Además, también se reportó que ningún vehículo o persona tuvo afectaciones, pues los que circulaban aledaños a la pipa, tuvieron el suficiente tiempo para evadir el fuego.

Hasta el momento solo se reportaron importantes retrasos de tráfico, pues Caltrans Distrito 6, dependencia encargada de la autopista en la zona, mencionó una desviación por el trabajo de los equipos de emergencia en el lugar de los hechos

"Área de Selma: Sur de la 99 cerrada en Floral Ave debido a incendio de camión cisterna. El tráfico está siendo desviado en la salida de State Route 43/Floral Ave", anunció Caltrans Distrito 6.

