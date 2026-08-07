Detrás de la mente de Aaron Farinacci: De matar a su padre a provocar incendios forestales en Washington

Un hombre inteligente, meticuloso y fascinado por el poder destructivo de las llamas. Así describen los investigadores de Washington a Aaron Farinacci, un sujeto de 37 años que hoy permanece bajo custodia en el condado de Spokane con una fianza de 2 millones de dólares, acusado de desencadenar algunos de los incendios forestales más devastadores del estado. Su perfil, caracterizado por una frialdad analítica, la atracción mística hacia el fuego y un sangriento pasado criminal, ha llevado a las autoridades a indagar la psicología de un criminal que encaja con los rasgos típicos de un pirómano en serie.

"El fuego es hermoso y renace": La fascinación mística y el patrón de un pirómano en serie

En los documentos judiciales del condado de Spokane destaca la confesión que Farinacci hizo ante los detectives: “Él cree que el fuego es poderoso, hermoso, y que las cosas que pasan por el fuego experimentan una especie de renacimiento”. Esta visión casi mística, combinada con la admisión de haber iniciado más de dos docenas de incendios desde 2025, traza el perfil de un pirómano sistemático. De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU., el patrón de provocación deliberada y repetida de incendios a lo largo del tiempo califica como "incendio provocado en serie".

🔥🚨 Miles huyen de las llamas. Los incendios forestales en Washington provocan evacuaciones y severos daños materiales

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Lejos de actuar por impulso momentáneo, el sospechoso estudiaba la metodología de otros pirómanos célebres, como John Leonard Orr, y buscaba objetos para fabricar dispositivos de retardo. Incluso usaba el consumo de mariguana como una "coartada perfecta" para justificar el uso constante de encendedores si la policía lo confrontaba. Aunque su abogado defensor ha solicitado una evaluación de su capacidad mental para determinar si padece algún trastorno del control de impulsos o piromanía clínica, los fiscales aseguran que Farinacci actuó con total lucidez, inteligencia y plena conciencia de sus actos.

Del homicidio de su padre al cálculo meteorológico: El oscuro expediente de Farinacci

El historial de Farinacci con la ley no comenzó con las llamas. En 2010, fue condenado a 12 años de prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario por dispararle y quitarle la vida a su propio padre durante una discusión por tareas domésticas. Tras cumplir su condena y reinsertarse en la sociedad, el hombre atravesaba por aparentes crisis personales tras el nacimiento de su hijo, periodo en el que comenzó a planificar minuciosamente los incendios.

Para el incendio de Old Trails, mismo que devoró miles de hectáreas y destruyó viviendas, Farinacci no dejó nada al azar. Durante dos semanas monitoreó aplicaciones del clima hasta encontrar el día con las condiciones ideales para el desastre: temperaturas extremas, baja humedad y rachas de viento seco. Su frialdad era tal que, según la declaración jurada, su plan de contingencia si era interceptado por la policía consistía en sacar un cuchillo para provocar un "suicidio por policía", aunque finalmente optó por fingir inocencia, confiado en que el fuego es un delito fácil de encubrir si se tiene el tiempo necesario para planearlo.

