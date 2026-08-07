El embajador de EU en México, Ronald Johnson, compartió la nueva ficha de Juan Carlos Valencia González, "El Pelón", como nuevo líder del CJNG, donde se ofrece 25 millones de dólares por su captura; además, asegura que "ningún líder de un cártel está fuera del alcance" de ese país.

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La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", hizo resurgir las especulaciones sobre quién sería el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque por mucho tiempo se especuló sobre quién heredaría el mando, la estructura que hoy identifican las autoridades estadounidenses coloca a Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", al frente de la organización.

Esta es la NUEVA ficha para dar con "El Pelón", nuevo líder del CJNG,según EU

"Ningún líder de un cártel está fuera del alcance de los Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales. Los Estados Unidos aumentaron a hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González (“Pelón”), el nuevo líder del CJNG", publicó el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

#LoÚltimo | El Embajador de EU en México, Ronald Johnson (@USEmbassyMEX) comparte la nueva ficha de Juan Carlos Valencia González, el nuevo líder del CJNG, donde se ofrece 25 millones de dólares por su captura; además asegura que ningún líder de un cártel está fuera del alcance… https://t.co/r4lbDKh55V — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

El 5 de agosto, Terry Cole, director de la DEA, dijo que, durante años, distintos funcionarios del Gobierno mexicano apoyaron a líderes de cárteles y facilitaron actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

En conferencia de prensa, Cole dijo que la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho" no puso fin al CJNG y que su hijastro, Juan Carlos Valencia González, asumió el liderazgo del cártel.

¿Quién es "El Pelón", el nuevo líder del CJNG, según EU y por el que ofrecen 25 mdd?

Juan Carlos Valencia González, conocido como "El Pelón", "El 03" o "JP", es identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder CJNG.

Es hijastro de "El Mencho" y desde hace varios años figuraba entre los posibles sucesores del fundador del grupo criminal. Tras la muerte del líder histórico, diferentes investigaciones estadounidenses lo ubican como la cabeza de la organización.

