No hay sobrevivientes: Avioneta de turistas se desploma en las Líneas de Nazca en Perú

Una nueva catástrofe aérea le da la vuelta al mundo por las impactantes imágenes que circulan en redes sociales, donde se pueden apreciar partes de una avioneta en llamas tras estrellarse en una zona turística de Perú.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades peruanas, 11 turistas viajaban en la aeronave que se desplomó para observar desde las alturas las famosas Líneas de Nazca.

¿Cómo fue el accidente en las Líneas de Nazca de Perú?

Autoridades de Perú indicaron que la avioneta salió del aeropuerto de Pisco cerca de las 13:00 horas locales y unos minutos después se estrelló en la zona de las Líneas de Nazca.

En la aeronave viajaban 11 turistas y dos tripulantes, de los cuales no se detectaron sobrevivientes y aún falta por recuperar el cuerpo de 7 personas.

🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA



Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido. Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", dijo Jorge Andrade, el mayo de la Policía, a los medios de comunicación.

No se reveló el motivo del accidente ni tampoco la nacionalidad de los fallecidos, sin embargo, reportes de la prensa local indican que los pasajeros serían de Italia.

No es el primer accidente aéreo en la zona

No es la primera vez que una aeronave cae en la zona de Líneas de Nazca de Perú, pues son miles de turistas los que visitan este atractivo turístico todos los años.

En 2022 se reportó que una avioneta se desplomó, causando la muerte de 7 turistas, dos de Chile y tres de Países Bajos. Mientras que en octubre de 2010, otros cuatro visitantes perdieron la vida en un accidente similar.

¿Qué son las Líneas de Nazca?

Las Líneas de Nazca son enormes dibujos o geoglifos trazados en el suelo que representan animales, plantas y formas geométricas que se cree que fueron hechas entre el año 500 antes de Cristo y el año 500 después de Cristo. Se localizan a 450 km de Lima y año con año reciben a miles de turistas.

