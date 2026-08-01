Pasaporte con la cara de Trump: Precio y requisitos para solicitar el documento de Estados Unidos

Aunque parezca broma, no lo es. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 8 de agosto iniciará el proceso para expedir pasaportes con la cara de Donald Trump.

El rostro del mandatario de la unión americana aparecerá en miles de documentos como parte de una iniciativa de su parte para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país.

El documento: "incorpora todas las características de seguridad avanzadas que hacen del pasaporte estadounidense el documento de identidad y de viaje más seguro del mundo", se lee en la oficial del gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo es el pasaporte con la cara de Trump?

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió una imagen donde se puede apreciar el diseño que tendrá el nuevo pasaporte con la cara del presidente Donald Trump.

Se puede ver al mandatario norteamericano de pie, con un gesto serio, ligeramente inclinado hacia delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa. Abajo está su firma, plasmada en color dorado y en la contraportada se mantiene el emblema Freedom 250, formado por una bandera de 13 franjas y el número 250 rodeado de estrellas.

You asked, and we delivered. 🇺🇸



Starting August 8, apply for an America 250th commemorative passport at a passport agency near you. pic.twitter.com/bv7UiiPfGp — Department of State (@StateDept) July 30, 2026

“Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti”, informó el Departamento de Estado.

Requisitos y fecha límite para solicitarlo

Si eres ciudadano de Estados Unidos y cuentas con un pasaporte del país, puedes solicitar tu actualización de documento para tener la cara del presidente Donald Trump.

De acuerdo a lo informado, los interesados deben reservar una cita presencial llamando al 1-877-487-2778 y seleccionando la opción 9. Las solicitudes en línea o en oficinas ordinarias de aceptación o en embajadas y consulados fuera del país no recibirán la edición conmemorativa y se quedarán sin el rostro de Trump.

No se reveló la fecha límite para hacer la solicitud, sin embargo, sólo estarán disponibles 250 mil piezas.

