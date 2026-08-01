Estaban en una caja dentro del clóset: Encuentran los cadáveres de 5 bebés recién nacidos en Francia

Una noticia que surge desde Francia le está dando la vuelta al mundo, y es que el departamento de Vaucluse, en la ciudad Orange, se encontraron los cuerpos sin vida de 5 bebés.

Los primeros reportes de las autoridades francesas mencionan que el hallazgo se hizo el martes 28 de julio y la responsable, quien es su madre, ya está tras las rejas en la espera de un juicio en su contra.

Así encontraron a 5 bebés muertos en Francia

El lunes 27 de julio, una mujer dio a luz a un bebé tras un embarazo que no había detectado nadie de su entorno familiar, lo que en Francia se conoce como negación de embarazo.

Mientras ella permanecía en hospitalización, su esposo registró la vivienda y encontró restos de los pequeños ocultos entre la ropa de un clóset, alertando a las autoridades.

La policía llegó a la vivienda y localizó dentro de cajas al menos cinco cadáveres de bebés recién nacidos con distintos grados de descomposición.

🚨 ¡MACABRO EN FRANCIA! HALLAN 5 BÉBÉS MUERTOS EN CAJAS DE CARTÓN EN UN APARTAMENTO EN ORANGE 📉🇫🇷⚠️

Horror en el centro de Orange, Francia. Tras dar a luz sorpresivamente en el hospital, la Policía registró el apartamento de una mujer y halló los restos de cinco recién nacidos… pic.twitter.com/p5FtB2QGoo — Lente Sin Filtros (@lentesinfiltros) July 28, 2026

Hasta el momento no se han revelado los resultados de las investigaciones forenses, las cuales tienen como objetivo revelar la forma en que murieron los pequeños y las fechas.

Trastorno de negación del embarazo es común en Francia

El trastorno de negación del embarazo es un fenómeno psicológico inconsciente donde la mujer no tiene conciencia de estar embarazada.

Este mismo año en Francia, una mujer de 50 años fue detenida tras descubrir que guardaba a dos bebés en su refrigerador, mientras que en 2022 se descubrieron otros cadáveres en Bédoin.

Estado de salud del bebé recién nacido

El bebé recién nacido fue puesto a disposición de las autoridades francesas, por lo que no han dado más detalles de su estado de salud.

También bajo el resguardo de la autoridad están los dos hijos de la mujer, de 8 y 12 años, quienes tendrán que esperar los resultados de un juicio que determinará si su padre fue cómplice o si es inocente y puede tener su custodia.

