Atentado terrorista en Colombia: Explosión de coche bomba deja más de 10 heridos

Durante la madrugada del sábado 1 de agosto en Colombia, un atentado terrorista dejó varios heridos tras la explosión de un coche bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales tras el ataque ni se han identificado a los responsables, pero las autoridades colombianas anunciaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Reportan heridos por explosión de coche bomba en Colombia

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, reveló que hay 11 personas heridas por el atentado en coche bomba, de las cuales, ocho son policías y tres son civiles.

Un camión bomba detonó en las inmediaciones del comando policial de Norte de Santander, en Cúcuta, #Colombia, causando al menos 10 heridos, siete de ellos uniformados, informaron medios locales.



El ataque ocurrió a pocos metros de la Central de Abastos, principal área comercial… pic.twitter.com/ol6Ewubuyn — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 1, 2026

Además, varias casas y locales de la zona resultaron con visibles afectaciones, pues cerca del comando de la Policía se encuentra el mercado público Cenabastos, el cual fue clave para el ataque, pues durante la madrugada llegan camiones cargados de productos que evitaron que el auto bomba llamara la atención de las autoridades.

Luego de la explosión del automóvil, vecinos de la zona reportaron que los responsables lanzaron artefactos explosivos, los cuales llegaron hasta puestos cercanos, resultando herida una mujer que vendía café.

Ataque antes del cambio presidencial en Colombia

El atentado con el coche bomba se produjo a tan sólo una semana del cambio presidencial en Colombia, donde Abelardo de la Espriella tomará posesión.

Fue el mismo presidente electo quien usó su cuenta de X para lanzar un contundente comunicado, condenando el ataque terrorista y solidarizando con las personas que resultaron heridas.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", dijo.

"El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley", añadió Abelardo de la Espriella.

