Terror en el avión: 373 pasajeros quedan atrapados más de 10 horas sin aire acondicionado

373 pasajeros quedaron atrapados más de 10 horas dentro de un avión sin aire acondicionado tras un aterrizaje de emergencia de un vuelo que cubría la ruta Dubái-Shanghái.

Las malas condiciones meteorológicas obligaron al piloto a desviarse al aeropuerto de Hangzhou, una situación que es relativamente normal cuando hay fuertes lluvias, pero que se volvió un verdadero calvario para las personas que viajaban.

¿Cómo quedaron atrapados los pasajeros?

La tripulación del vuelo esperaba que las condiciones climáticas mejoraran en un par de horas, por lo que no dejaron que los pasajeros bajaran del avión.

Sin embargo, la espera se prolongó y el personal tuvo que pedir su reemplazo al alcanzar el máximo de horas de servicio permitidas.

Cuando finalmente se realizó el cambio de tripulación, el aire acondicionado dejó de funcionar, provocando un aumento considerable de la temperatura y la desesperación de todos los que se encontraban a bordo.

En videos compartidos en redes sociales se puede ver como algunos pasajeros se empiezan a sentir mal por la falta de aire, por lo que las autoridades tuvieron que llegar al lugar para que pudieran bajar de la aeronave.

Pasajeros fueron trasladados a hoteles de la zona

Luego de quedar más de 10 horas atrapados en tierra y 17 desde que subieron al avión, los pasajeros fueron trasladados a hoteles cercanos al aeropuerto.

“El vuelo EK302 de Emirates, programado originalmente para volar de Dubái a Shanghái el 22 de julio, realizó un aterrizaje de emergencia en Hangzhou debido a las condiciones meteorológicas adversas. Posteriormente, el vuelo sufrió un retraso adicional debido a problemas técnicos. Todos los pasajeros han desembarcado y hemos organizado comidas, alojamiento en hotel y servicio de transporte de regreso a Shanghái según sus preferencias”, escribió Emirates en un comunicado.

Emirates se disculpa tras el incidente

En el mismo comunicado, la aerolínea pidió disculpas a todos los pasajeros y pusieron a su disposición los sistemas de atención al cliente.

“Emirates pide disculpas sinceramente por cualquier inconveniente causado. Entendemos la insatisfacción de los pasajeros con la forma en que se gestionó este incidente, y nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto con los pasajeros afectados para resolver el problema”.

Además, desmintieron el rumor que aseguraba que las autoridades fronterizas evitaron el desembarque de los pasajeros.

