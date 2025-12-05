Mujer muere tras salir proyectada luego de que conductora chocara contra un poste de luz en Insurgentes

La capital del país experimentó una tensa sucesión de emergencias a lo largo de las últimas horas, marcada por un trágico deceso en Insurgentes y una serie de colisiones e incendios que movilizaron a los cuerpos de auxilio.

Mujer muere tras choque en Insurgentes Centro

La mañana de este viernes amaneció con luto sobre la Avenida Insurgentes Centro, en la zona de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, tras un choque automovilístico que cobró la vida de una pasajera.

Los primeros elementos indican que el vehículo particular, conducido por una mujer, se desvió de su trayectoria para estrellarse con violencia contra una columna de alumbrado público. El impacto fue de tal magnitud que una ocupante de 37 años, sentada en el asiento trasero, fue arrojada al interior del coche, sufriendo heridas que resultaron instantáneamente mortales.

#AlertaVialFIA | Conductora se impacta contra poste en Insurgentes y pasajera sale proyectada al interior del auto



Una mujer de 37 años perdió la vida esta mañana en un fatal accidente automovilístico sobre la avenida Insurgentes Centro, a la altura de la colonia Buenavista.

A los pocos minutos, socorristas del ERUM llegaron al sitio, pero solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en la víctima, activando de inmediato los protocolos para los servicios periciales. Mientras agentes de la policía capitalina establecían un cerco para preservar la escena, los expertos forenses iniciaban las primeras diligencias de investigación.

La mujer al volante fue detenida en el lugar y su destino legal será determinado por el Ministerio Público, instancia que deberá deslindar las responsabilidades correspondientes en este lamentable suceso vial.

Aparatoso accidente en Tlalpan

Horas antes, durante la madrugada, la Calzada de Tlalpan fue escenario de un aparatoso accidente en la colonia Postal, alcaldía Benito Juárez. Un joven, de aproximadamente 25 años, terminó con su automóvil volcado luego de colisionar contra una de las estructuras de concreto que delimitan el carril confinado para ciclistas, cerca del cruce con la calle Correspondencia.

El propio conductor explicó a las autoridades que la visibilidad de la jardinera, integrada a la ciclovía, fue el factor clave que le impidió reaccionar a tiempo, perdiendo el control y terminando estrellado y de cabeza.

#MientrasDormía | Incendio devora tlapalería en la Colonia Morelos



Un fuerte #incendio consumió parte de la mercancía de una tlapalería ubicada en el cruce de las calles Matamoros y Peralvillo, en la Colonia Morelos de la Ciudad de México.



El fuego se desató dentro del…

A pesar de lo espectacular del siniestro, el joven salió ileso, sin requerir ser trasladado a un hospital. La policía acordonó la zona para facilitar la labor de los servicios de emergencia. Tras el trabajo de varias unidades, una grúa de tránsito logró reincorporar el coche a sus ruedas y retirarlo, con la confirmación de que la póliza de seguro del automovilista cubrirá los daños ocasionados a la infraestructura pública.

Incendio en la colonia Morelos

La noche anterior, la colonia Morelos se sumió en alerta por un incendio que se desató en una tlapalería ubicada en las esquinas de Matamoros y Peralvillo. El fuego se originó en el interior del local y tomó fuerza rápidamente, alimentado por el material inflamable ahí resguardado, lo que generó una densa columna de humo visible a distancia. La acción fue inmediata: los valerosos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el punto.

Tras maniobras coordinadas, los bomberos lograron controlar las llamas, conteniendo el siniestro antes de que se extendiera a los negocios adyacentes y evitando una tragedia mayor. Personal de Protección Civil acompañó las tareas con una inspección preventiva para descartar cualquier riesgo estructural. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo, limitando la emergencia a considerables daños materiales en el negocio afectado. Los equipos de emergencia trabajaron por más de media hora en labores de enfriamiento y ventilación antes de dejar el área asegurada para las investigaciones pertinentes.

Conductor ebrio genera riesgo tras intento de volcarse en Circuito Interior

Casi de forma simultánea al incendio, otro incidente vial acaparó la atención en la alcaldía Cuauhtémoc, esta vez en Circuito Interior, a la altura de la colonia Atlampa. Un conductor de unos 45 años estuvo a punto de volcar su automóvil tras impactarse contra la división central de la vía. Los primeros indicios sugieren que el hombre manejaba en estado de ebriedad cuando perdió la dirección de su unidad.

El coche quedó en una posición comprometida, ladeado sobre la estructura metálica, generando alarma entre los automovilistas que circulaban por el tramo. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Tlatelolco se desplegaron rápidamente para abanderar la zona y prevenir colisiones.

Usando líneas de seguridad, los oficiales lograron jalar el vehículo y ponerlo a salvo, liberando la circulación sin que se registraran lesionados, únicamente daños materiales en el coche. El conductor fue asegurado inmediatamente y presentado ante el Ministerio Público, donde se enfrentará a la ley por el percance que puso en riesgo la seguridad vial.

