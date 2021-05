Accidente Metro CDMX: No culpar sin pruebas, pide AMLO

Luego de expresar su pésame a las familias de las 23 personas que murieron y a las 79 que resultaron lesionadas por la caída de un tren de la Línea 12 del Metro, ocurrida anoche, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no se ocultará nada sobre el colapso y pidió no adelantar vísperas para fincar las responsabilidades.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente aseguró que toda la información relacionada con el accidente de la Línea 12 del Metro será pública pero pidió no hacer juicios anticipados y esperar el resultado de los peritajes, además de que se castigará a los responsables de ser el caso.

“No podemos, como lo mencionó la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables. Vamos a que se haga la investigación pronto porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos, vamos a tener abierto este canal de comunicación”, dijo ante los medios esta mañana.

Te puede interesar: Empresa internacional realizará peritaje en Línea 12: Sheinbaum

“Seguiremos informando, hoy a las 11 de la mañana va a informarse con más datos y detalles y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad no se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas, se habla con la verdad”, agregó el mandatario.

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum diera un breve informe de lo ocurrido anoche en la Línea 12 del Metro, y de que el canciller, Marcelo Ebrard respondiera a los cuestionamientos sobre su papel en la construcción de esta vía de transporte, López Obrador respaldó a la funcionaria capitalina.

“Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad; qué fue lo realmente sucedió y aparte de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes... a partir de eso se va a fincar la responsabilidad”, advirtió.

El presidente respondió lo anterior luego de que Ebrard Casaubon fuera cuestionado sobre su papel en la construcción de esta obra de transporte que se realizó durante su gobierno como jefe de gobierno y que posteriormente fue severamente cuestionada por diversas regularidades.

Insistió en los tres preceptos de su gobierno: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y garantizó que “todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable. Por ahora nuestro abrazo fraterno y sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos que vamos a seguir atendiendo para salvarles la vida y para que no tengamos más fallecimientos”.

¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro?

Anoche, tras reportarse la caída de un tren con pasajeros a bordo en la Línea 12 del Metro, la jefa de gobierno reportó que una trabe se venció y provocó el accidente que dejó a 23 muertos y 79 lesionados.

Actualmente se realizan trabajos de remoción de escombros por parte de personal de Protección Civil de la capital del país y se atiende en hospitales a los lesionados, además de que se realizan investigaciones y peritajes para determinar qué ocasionó el trágico accidente.

Te puede interesar: “Me dijo que ya venía”, mamá busca a su hijo Brandon Jovani