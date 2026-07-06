Caos y alerta vial por accidente de autobús de pasajeros en carretera Guaymas-Hermosillo; choque deja muertes y heridos
Una emergencia de última hora se registró en Sonora, después de que un accidente de autobús sobre la carretera Guaymas-Hermosillo dejó al menos un muerto y varios heridos.
Una emergencia de última hora se registró este lunes 6 de julio después de que un aparatoso accidente de un autobús de pasajeros sobre la carretera Guaymas-Hermosillo, en Sonora, dejó al menos un muerto y varios heridos.
Tras la grave volcadura se desplegó una intensa movilización por parte de cuerpos de rescate, elementos de Protección Civil y agentes de la Guardia Nacional Carreteras.
Esto se sabe del accidente en la carretera Guaymas-Hermosillo
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el accidente en la carretera Guaymas-Hermosillo ocurrió alrededor del mediodía, a la altura del kilómetro 238, donde un autobús de pasajeros que circulaba por esa vía terminó fuera del camino y volcado sobre uno de sus costados por causas que aún son investigadas.
La magnitud del choque obligó a activar un operativo de atención en el que participaron Bomberos de Hermosillo, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional, Policía Estatal, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y elementos del Ejército Mexicano, quienes trabajaron de manera coordinada para auxiliar a las personas lesionadas y asegurar la zona.
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🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 6, 2026
Al menos un muerto y ocho lesionados es el saldo que dejó la volcadura de un autobús en la carretera Guaymas-Hermosillo, en Sonora pic.twitter.com/bEJuIVjwS6
Confirman una víctima mortal y varios pasajeros lesionados
La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó de manera preliminar que la volcadura sobre la carretera Guaymas-Hermosillo dejó una persona fallecida y ocho lesionados, quienes recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a diferentes hospitales para continuar con su valoración médica.
El jefe de turno del Departamento de Bomberos de Hermosillo informó que la víctima mortal corresponde a una mujer, cuyo cuerpo permanecía debajo del autobús mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento.
Autoridades mantienen el operativo en la carretera Guaymas-Hermosillo
Mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó el choque, los cuerpos de emergencia permanecen en el sitio realizando labores de peritaje, retiro de la unidad siniestrada y apoyo a los pasajeros afectados.
Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al circular por la carretera Guaymas-Hermosillo, ya que las maniobras de atención mantienen presencia de unidades de emergencia en el kilómetro 238 y podrían generar reducción de carriles o tránsito lento.
🚨 #ÚLTIMAHORA | Tragedia en Sonora: Vuelca autobús "Omnibus" en Hermosillo, reportan 1 muerto y 9 lesionados.— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 6, 2026
El siniestro de la unidad de la empresa Ómnibus ocurrió en el Kilómetro 238 de la carretera Hermosillo-Guaymas, donde el vehículo sufrió el percance.
En el lugar,… pic.twitter.com/FrcSUtDZWU