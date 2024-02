“Es una pesadilla": Familia de argentino que murió en accidente de Tulum, pide repatriar su cuerpo

Con lágrimas, desesperación y desde Argentina, Florencia López, hermana de Nahuel, una de los 5 argentinos que murieron en un accidente en Tulum, Quintana Roo, suplicó a las autoridades argentinas y mexicanas que el cuerpo de su familiar pueda ser repatriado de México hacia Argentina este mismo día.

Relató que su familia ya pagó 9 mil dólares y entregó los papeles para el trámite de repatriación y solicita a las autoridades que se haga una excepción porque de lo contrario el cuerpo de Nahuel López sería repatriado a su país hasta el domingo.

Explicó que la “aduana (mexicana) nos haga una excepción, está todo listo para que el cuerpo de mi hermano viaje, pero no se pudo sacar el turno en la aduana, 24 horas antes del vuelo, que el vuelo sería a las 4 de la mañana, no pueden recibirlo. Necesito que por favor la aduana nos haga esa excepción y que reciban el cuerpo de mi hermano, así puede salir en el vuelo de hoy (jueves) y no esperar hasta el domingo para que nos manden a mi hermano”.

En entrevista con Hechos AM, la mujer sumamente afectada por la pérdida de su ser querido, dijo que de no ocurrir esa excepción, el cuerpo de su hermano tendrá que permanecer hasta el domingo.

Aseguró que ya entregaron todos los documentos necesarios para que su hermano pueda ser enviado en el vuelo de las 4 de la mañana por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes a revisar su caso.

Tras señalar que lo que está viviendo su familia es una pesadilla, dijo conocer el proceso de repatriación: “Sé todo el proceso que tienen que hacer, lo entiendo, pero el cuerpo de mi hermano está listo para que ellos lo puedan recibir y por lo que sé tiene que estar cinco horas en aduana, si ellos lo reciben al mediodía, ya tiene todo, silo reciben da tiempo para que pueda salir en el vuelo de las 4 de la mañana, por favor, se lo suplico”, dijo conmovida.

Nahuel López vivía en México desde hace 2 años

Al ser cuestionada sobre el tiempo que tenía viviendo en México su hermano, Florencia López declaró que desde hace dos años, que el año pasado viajó unos meses a Argentina y en septiembre pasado regresó al país y se le había vencido el tiempo “y fue a renovar por 180 días más”.

Recordó que su hermano quería “probar allá (México), conocer más países, viajar con la novia, lo que cualquiera de 26 años quiere hacer”, recordó.

¿Quiénes eran los cinco argentinos que murieron en el fatal choque?

La tarde del domingo ocurrió un fuerte accidente en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una camioneta chocó contra una van sobre la carretera Puerto Aventuras - Tulum, dejando el saldo de seis muertos y dos heridos, de acuerdo con la Fiscalía del estado.

La dependencia identificó a las víctimas. Cuatro son hombres y una mujer, originarios de Argentina. Se trata de Vanesa Paola Silva Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López.

Mientras que la otra persona fallecida es el chofer de la van con la que chocaron. Él fue identificado como Freddy Omar Quijano Carrillo, de 33 años y originario de México.

Nahuel López, tenía dos años de vivir en México. Su novia Macarena Hernández comenzó una campaña en Instagram para pedir ayuda y llevar el cadáver a Argentina para que su familia le de sepultura.

“Necesitamos ayuda para que puedan llevar el cuerpo de Nahuel a su familia en Argentina, es un procedimiento muy costoso, agradeceríamos cualquier ayuda monetaria”, publicó.

En su cuenta de Instagram Macarena también difundió videos e imágenes donde convive con Nahuel. “Te voy a extrañar todos los días de mi vida mi amor”, escribió unto a una foto de ambos en un restaurante.