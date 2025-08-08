Colapsa la circulación en Guadalajara por accidentes

Una serie de incidentes automovilísticos sacudieron la tranquilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, movilizando a los equipos de emergencia y a la policía vial en algunos municipios. Los percances, aunque no dejaron personas lesionadas de gravedad, sí provocaron cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación en puntos estratégicos.

Un accidente en Lomas del Colli involucró un choque entre un auto compacto y una camioneta

Uno de los accidentes ocurrió en la colonia Lomas del Colli, en Zapopan, a la altura del cruce entre el Periférico y la Avenida Guadalupe. Los primeros reportes a los números de emergencia indicaban la posibilidad de varias personas heridas, lo que generó la pronta respuesta de paramédicos de la Cruz Verde y policías viales. Afortunadamente, al llegar al lugar, el personal de rescate pudo confirmar que no había lesionados.

🔴#IMPORTANTE | Desde el accidente vehicular sobre Periférico y Av. Guadalupe en el municipio de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/BBBrv5Gg5P — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 8, 2025

El incidente se originó cuando un automóvil compacto intentó incorporarse a los carriles centrales del Periférico. La falta de precaución en esta maniobra provocó que una camioneta lo impactara fuertemente.

El choque fue tan violento que el vehículo pequeño estuvo a punto de volcarse, mientras que la camioneta sufrió una pérdida total. El vehículo de menor tamaño también presentó daños considerables. La policía vial tomó cartas en el asunto para deslindar responsabilidades y agilizar el retiro de las unidades siniestradas.

Un accidente en Lomas del Colli involucró un choque entre un auto compacto y una camioneta

El segundo suceso tuvo lugar en la colonia Providencia de Guadalajara, en la intersección de la Avenida Pablo Neruda y la calle Ontario. En este caso, la causa del impacto fue la falla en un semáforo. La avería confundió a uno de los conductores, quien continuó su camino, siendo embestido de costado por un segundo automóvil que circulaba con la luz verde.

🔴#IMPORTANTE | Desde el choque de la Av. Pablo Neruda y calle Ontario en la Col. Providencia de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/gF9rjl3NBJ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 8, 2025

La colisión fue inevitable y dejó a ambos vehículos con daños severos. Al igual que en el percance anterior, los cuerpos de emergencia descartaron la presencia de personas lesionadas.

Elementos de la policía vial acordonaron el área y realizaron los ajustes necesarios a la circulación para evitar un mayor caos vehicular. Vecinos de la zona, preocupados por la situación, manifestaron su deseo de que el semáforo sea reparado a la brevedad para prevenir futuros accidentes en este punto de alta afluencia.

