Acciones de Merck suben tras pastilla que reduce efectos del COVID

Ciudad de México.- Las acciones de Merck & Co. en la bolsa de Nueva York alcanzaron su mayor ganancia desde el 13 de marzo de 2009, esto después de que la compañía y su socio Ridgeback Biotherapeutics anunciaran este viernes que la pastilla experimental conocida como molnupiravir, redujera el riesgo en un 50% de enfermarse gravemente o morir a causa de COVID-19.

“…Se necesitan con urgencia más herramientas y tratamientos para combatir la pandemia de COVID-19 (…) Con estos resultados convincentes, somos optimistas de que el molnupiravir puede convertirse en un medicamento importante como parte del esfuerzo mundial para combatir la pandemia…”, dijo Robert M. Davis, director ejecutivo y presidente, Merck.

También te puede interesar:

Remesas a México hilan 2 meses con niveles récord en agosto

Las compañías ahora planean buscar una autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) lo más rápido posible, dijo Davis.

“…Estamos muy alentados por los resultados del análisis intermedio y esperamos que el molnupiravir, si se autoriza para su uso, pueda tener un impacto profundo en el control de la pandemia. Nuestra asociación con Merck es fundamental para garantizar un acceso global rápido si se aprueba este medicamento…” aseguró Wendy Holman, directora ejecutiva de Ridgeback Biotherapeutics.

Otros tratamientos

Rivales como Pfizer Inc y la farmacéutica suiza Roche Holding AG están compitiendo para desarrollar una píldora antiviral fácil de administrar contra el COVID-19.

Por su parte, las terapias con anticuerpos monoclonales realizadas por compañías como Eli Lilly & Co., Regeneron Pharmaceuticals Inc. y GlaxoSmithKline Plc y su socio Vir Biotechnology Inc. han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para tratar el COVID-19 leve a moderado.