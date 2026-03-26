Frente frío se aproxima: Activan alerta naranja en CDMX al amanecer este viernes 27 de marzo

Un día más con una mañana con bajas temperaturas y por la tarde el calorón. Así es como termina la primera semana de primavera en la Ciudad de México (CDMX), donde se activó la doble alerta por frío este viernes 27 de marzo.

Ante estas condiciones climáticas se suma el frente frío 42, que ingresará a territorio mexicano este viernes, marcando un descenso en el termómetro.

¿En qué alcaldías de la CDMX se sentirá frío viernes 27 de marzo?

¿Salir con chamarra o no? A pesar de que la temporada de calor ya dio inicio, muchas zonas de la capital del país aún amanecen con heladas extremas. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó de nueva cuenta la Alerta Amarilla y la Alerta Naranja en las siguientes alcaldías:

Alerta Naranja



Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 27/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VHr8dHoggS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

Alerta Amarilla



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

Milpa Alta

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 27/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/gDs5kC9X6y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

¿A qué grados amanecerá la CDMX este viernes 27 de marzo?

Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes y hasta las 8:00 de la mañana, el sur y poniente de la CDMX registrarán temperaturas de entre 3 y 6 grados Celsius.

En especial la zona de Tlalpan, donde se prevé que el termómetro descienda hasta 1 °C, siendo el Ajusco y Topilejo las áreas que reportaron las temperaturas más bajas durante el jueves.

Sin embargo, el clima cambiará conforme avance el día. Una vez que pasen las horas más frías, el calor irá aumentando, y hacia el mediodía la capital podría superar los 21 °C.

¿Cómo evitar enfermedades?

El clima tan cambiante en la Ciudad de México puede provocar enfermedades respiratorias. Entre el frío, el sol y los cambios bruscos de temperatura, es común que nuestras defensas se vean afectadas.

Por ello, se recomienda tomar precauciones básicas, como abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día, mantenerse hidratado y evitar exponerse de manera prolongada a corrientes de aire frío, ademas:



Usar prendas ligeras, pero que ayuden a conservar el calor.

Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor radiación solar (11:00 a 17:00 horas).

Elige las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre.

Permanece en lugares con sombra y frescos.

Come alimentos frescos, frutas y verduras.

Hidrátate constantemente.

Evita tomar alcohol y bebidas muy azucaradas.