Habrá ley seca en CDMX: ¿Cuándo y en qué alcaldía?

El gobierno de la Ciudad de México informó que, el próximo 21 de julio, iniciará la aplicación de la ley seca en la alcaldía Magdalena Contreras, con lo que quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en la zona.

Autoridades de la alcaldía recordaron que la ley seca es una medida que, en caso de no acatarse, puede traer sanciones que van desde el servicio comunitario en algunas zonas de la CDMX, hasta multas económicas de 2 mil a 2 mil 886 pesos o un periodo de arresto de 25 a 36 horas.

¿Por qué hay ley seca este fin de semana en la alcaldía Magdalena Contreras?

En esta ocasión, la ley seca estará activa por el desarrollo de la fiesta patronal Santa María Magdalena Atlitic 2023, la cual se realiza en la parroquia del mismo nombre y que concentra cada 22 de julio a miles de habitantes de toda la región.

Gaceta Oficial 11-07-2023. @ALaMagdalenaC declara ley seca del 21 al 24 de julio en la Magdalena Atlitic con motivo de la festividad “Santa María Magdalena Atlitic 2023”; @TlahuacRenace: lineamientos para apoyo agrícola por afectación debido a granizada.https://t.co/f1pfB3dKBm pic.twitter.com/rBYTISmmVV — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) July 11, 2023

Por la festividad es común observar danzas tradicionales y recorridos por los murales del primer cuadro de la ciudad, uno de ellos es Fuera Máscaras, del muralista Ariosto Otero.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras, la ley seca se busca establecer porque el consumo de alcohol durante la celebración "podría traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden" con peleas o disturbios entre los pobladores.

¿Cuándo acaba la ley seca en la alcaldía Magdalena Contreras en CDMX?

La ley seca en la alcaldía Magdalena Contreras terminará, según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, en el primer minuto del lunes 24 de julio de 2023.

En ese momento, los establecimientos que comercialicen u obsequian bebidas alcohólicas podrán regresar a sus operaciones sin restricciones de ningún tipo en el Pueblo de La Magdalena Atlitic, de la demarcación territorial La Magdalena Contreras, ubicada al sur de la CDMX.

¿Qué no se puede hacer cuando hay ley seca?

Durante la aplicación se la ley seca, las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas no se puede acudir por productos en los siguientes establecimientos:

