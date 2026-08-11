Fernández Noroña visita Cuba para reunirse con diplomáticos pero omite mostrar la crisis que azota La Habana

Mientras el pueblo cubano se hunde en el hambre, la escasez y los apagones, el senador Gerardo Fernández Noroña viajó a La Habana para pasearse en eventos oficiales y rendirle pleitesía a la dictadura en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. Sin el menor recato, el legislador de Morena justificó su viaje asegurando que acudió a "aportar solidaridad", ignorando de manera deliberada la miseria que se vive fuera de las zonas turísticas y de la comitiva gubernamental que encabeza Esteban Lazo Hernández.

Lejos de entregar resultados legislativos a los mexicanos, Noroña vuelve a utilizar la política para irse de viaje al extranjero, respaldando a un régimen opresor y encubriendo la emergencia humanitaria que azota a la isla.

Acostumbrado al turismo legislativo: El historial de viajes de Noroña

El traslado de Noroña a territorio cubano se suma a una extensa lista de controversias por su afición a los viajes nternacionales de alto costo. Tan solo durante el último año, el senador desató severas críticas tras volar en primera clase a Francia con un costo inicial desembolsado por la Cámara alta de 157 mil pesos, participar en foros en Roma, viajar a Medio Oriente con supuestos gastos pagados por un gobierno extranjero e incluso vacacionar en Europa ocultando deliberadamente su destino a la ciudadanía para evitar el "golpeteo político".

A pesar de los constantes llamados a la austeridad en el discurso oficialista, el legislador suma múltiples polémicas financiadas con recursos públicos o bajo esquemas opacos que contrastan con los resultados reales entregados desde su escaño.

La Habana real: Basura, apagones de 20 horas y bodegas vacías

Mientras los diplomáticos sostienen diálogos ideológicos en salones oficiales y conmemoraciones de Estado, recorridos documentados por la prensa independiente y coberturas especiales de Azteca Noticias revelan una capital sumida en la miseria y el colapso de sus servicios básicos. Lejos de la comitiva del régimen, la ciudadanía enfrenta apagones diarios de hasta 20 horas, calles invadidas por montañas de basura y un desabastecimiento crónico en las farmacias, donde es imposible conseguir analgésicos o insumos médicos de primera necesidad.

Asimismo, la histórica libreta de abastecimiento resulta insuficiente ante bodegas completamente vacías, obligando a las familias a encarar una inflación desbocada y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica.

Noroña, ‘el hombre escándalo’, de viaje otra vez



El senador de Morena voló a Cuba para participar en un homenaje por el centenario del natalicio de Fidel Castro



Tras Francia, Roma, Medio Oriente y vacaciones en Europa, suma otro viaje y otra polémica



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Control social, censura y falta de combustible

Mientras la diplomacia del régimen atiende a sus invitados internacionales en la zona turística y Noroña defiende su estancia en la isla, los cubanos de a pie enfrentan una severa precariedad cotidiana y un apagón informativo que desmiente la retórica oficialista.