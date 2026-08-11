Fernández Noroña visita Cuba para reunirse con diplomáticos pero omite mostrar la crisis que azota La Habana
El senador mostró en sus redes sociales cómo turisteaba en Cuba pero ocultó que la Habana vive entre basura, apagones, miseria y bodegas vacías por culpa del régimen.
Mientras el pueblo cubano se hunde en el hambre, la escasez y los apagones, el senador Gerardo Fernández Noroña viajó a La Habana para pasearse en eventos oficiales y rendirle pleitesía a la dictadura en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. Sin el menor recato, el legislador de Morena justificó su viaje asegurando que acudió a "aportar solidaridad", ignorando de manera deliberada la miseria que se vive fuera de las zonas turísticas y de la comitiva gubernamental que encabeza Esteban Lazo Hernández.
Lejos de entregar resultados legislativos a los mexicanos, Noroña vuelve a utilizar la política para irse de viaje al extranjero, respaldando a un régimen opresor y encubriendo la emergencia humanitaria que azota a la isla.
Acostumbrado al turismo legislativo: El historial de viajes de Noroña
El traslado de Noroña a territorio cubano se suma a una extensa lista de controversias por su afición a los viajes nternacionales de alto costo. Tan solo durante el último año, el senador desató severas críticas tras volar en primera clase a Francia con un costo inicial desembolsado por la Cámara alta de 157 mil pesos, participar en foros en Roma, viajar a Medio Oriente con supuestos gastos pagados por un gobierno extranjero e incluso vacacionar en Europa ocultando deliberadamente su destino a la ciudadanía para evitar el "golpeteo político".
A pesar de los constantes llamados a la austeridad en el discurso oficialista, el legislador suma múltiples polémicas financiadas con recursos públicos o bajo esquemas opacos que contrastan con los resultados reales entregados desde su escaño.
La Habana real: Basura, apagones de 20 horas y bodegas vacías
Mientras los diplomáticos sostienen diálogos ideológicos en salones oficiales y conmemoraciones de Estado, recorridos documentados por la prensa independiente y coberturas especiales de Azteca Noticias revelan una capital sumida en la miseria y el colapso de sus servicios básicos. Lejos de la comitiva del régimen, la ciudadanía enfrenta apagones diarios de hasta 20 horas, calles invadidas por montañas de basura y un desabastecimiento crónico en las farmacias, donde es imposible conseguir analgésicos o insumos médicos de primera necesidad.
Asimismo, la histórica libreta de abastecimiento resulta insuficiente ante bodegas completamente vacías, obligando a las familias a encarar una inflación desbocada y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
Noroña, ‘el hombre escándalo’, de viaje otra vez— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2026
El senador de Morena voló a Cuba para participar en un homenaje por el centenario del natalicio de Fidel Castro
Tras Francia, Roma, Medio Oriente y vacaciones en Europa, suma otro viaje y otra polémica
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Control social, censura y falta de combustible
Mientras la diplomacia del régimen atiende a sus invitados internacionales en la zona turística y Noroña defiende su estancia en la isla, los cubanos de a pie enfrentan una severa precariedad cotidiana y un apagón informativo que desmiente la retórica oficialista.