INE no sale de una: ahora falla el sistema para sacar citas de la credencial para votar

La espera por la Credencial para Votar todavía no termina y el Instituto Nacional Electoral (INE) ya enfrenta otro problema; ahora el sistema para programar citas presenta intermitencias.

El INE reconoció que existen problemas en su plataforma de citas, una situación que impide, en determinados momentos, completar el proceso para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

¿Por qué no se pueden sacar citas para la Credencial para Votar?

De acuerdo con el INE, la intermitencia en el sistema de citas está relacionada con una situación externa a la infraestructura tecnológica del instituto; se conoce que la empresa proveedora involucrada ya trabaja en el diagnóstico del problema y en el restablecimiento del enlace necesario para recuperar el servicio, informó el organismo.

Esto significa que la dificultad no está relacionada directamente con los sistemas tecnológicos propios del INE, sino con un enlace externo que afecta la operación de la plataforma utilizada para programar las citas.

Por ahora, quienes necesitan realizar un trámite deben considerar que podrían presentarse dificultades para conseguir una cita a través del sistema.

#IMPORTANTE | Sobre la intermitencia temporal en el sistema de citas del #INE, el instituto informa lo siguiente 👇https://t.co/IrHW5Dsw2g pic.twitter.com/QwwY9zMTLr — @INEMexico (@INEMexico) August 11, 2026

INE apenas redujo a 12 días la espera por la credencial para votar

El nuevo problema ocurre cuando el INE apenas comenzaba a reducir el tiempo de espera para recibir la Credencial para Votar, después de semanas de retrasos, el instituto informó que el periodo promedio de entrega pasó de 15 a 12 días naturales después de realizar el trámite en los Módulos de Atención Ciudadana.

Aunque representa una mejoría, el tiempo todavía se encuentra por encima de los nueve días que habitualmente se contemplaban para la entrega de la mica.

El retraso llegó a acumular hasta un mes en algunos casos, debido principalmente al proceso de transición hacia un nuevo proveedor encargado de la producción y personalización de las credenciales.

Cambio de proveedor provocó retrasos en la entrega de credenciales

El problema de producción comenzó durante la transición entre proveedores. El proceso de adaptación e integración tecnológica de la nueva empresa provocó que la capacidad de fabricación de las credenciales quedara temporalmente por debajo de la demanda.

El resultado fue un cuello de botella que incrementó los tiempos de espera para los ciudadanos que ya habían completado su trámite, finalmente, el INE logró reducir el rezago, pero el servicio todavía no recuperaba completamente los tiempos habituales cuando apareció la nueva intermitencia en el sistema de citas.