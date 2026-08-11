Nidia Fabiola Blanco acusa a Morena de encubrimiento a Cuauhtémoc Blanco tras intento de violación

Nidia Fabiola Blanco Fernández, media hermana del exgobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, volvió a alzar la voz para exigir justicia frente a la falta de avances en la carpeta de investigación en contra del legislador por el delito de violación en grado de tentativa.

A través de una carta dirigida a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, la víctima acusó de manera directa la omisión e indiferencia de las autoridades del partido para dar seguimiento al caso, señalando que la dirigencia guinda ha preferido proteger al exfutbolista mediante el fuero constitucional en lugar de garantizar el acceso a la justicia y respaldar a las víctimas de violencia de género.

Acusa complicidad de Morena y falta de valores de Cuauhtémoc Blanco

En la misiva, Nidia Fabiola fue enfática al sostener que el diputado federal carece de la calidad moral y los valores indispensables para desempeñarse en la vida pública y política del país. La denuncia contra el exmandatario morelense, presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por el ataque presuntamente ocurrido en la residencia oficial mientras Blanco era gobernador, se ha mantenido paralizada en medio de presiones políticas y solicitudes de desafuero en el Congreso que no han prosperado. Ante esto, la denunciante reprochó que Morena actúe como un escudo de impunidad para evitar que el acusado rinda cuentas ante los tribunales.

La bancada oficialista sale en defensa de Cuauhtémoc Blanco

La exigencia de justicia por parte de Nidia Fabiola choca directamente con la postura asumida por la cúpula y los legisladores de Morena, quienes han salido a cerrar filas de forma sistemática en defensa del exfutbolista. Lejos de instar a las autoridades ministeriales a realizar un peritaje independiente y sin sesgos, liderazgos y compañeros de bancada del partido oficialista han descalificado las acusaciones tildándolas de "complot político" o "ataques de la oposición", utilizando la mayoría legislativa para frenar el trámite de desafuero. Con esta protección institucional, la dirigencia de Morena prioriza el cálculo político y la defensa de su figura sobre la atención real a la grave denuncia por agresión sexual que pesa sobre su legislador.