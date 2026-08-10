tva (1).png

Lo más relevante de lo que habló la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

Esto fue lo que se habló en Palacio Nacional este lunes 10 de agosto. Revisa los informes del gabinete y los anuncios de la presidente en directo.

Lo más relevante de lo que habló la presidente hoy lunes 10 de agosto.
Mañanera Sheinbaum: Lo más relevante de lo que habló la presidente hoy lunes 10 de agosto|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

La presidente abrió el diálogo con los medios de comunicación desde la capital para dar respuesta a los temas más apremiantes de la coyuntura política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos los datos clave y las declaraciones principales de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 10 de agosto de 2026?

Tags relacionados
Claudia Sheinbaum Presidencia de México

Notas