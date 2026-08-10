Lo más relevante de lo que habló la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto
Esto fue lo que se habló en Palacio Nacional este lunes 10 de agosto. Revisa los informes del gabinete y los anuncios de la presidente en directo.
La presidente abrió el diálogo con los medios de comunicación desde la capital para dar respuesta a los temas más apremiantes de la coyuntura política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos los datos clave y las declaraciones principales de la jornada al momento.