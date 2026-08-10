Lo más relevante de lo que habló la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

La presidente abrió el diálogo con los medios de comunicación desde la capital para dar respuesta a los temas más apremiantes de la coyuntura política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos los datos clave y las declaraciones principales de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 10 de agosto de 2026?