“Deberían probar a algún viejito”: Noroña reacciona a polémico video de Nay Salvatori y Grace Palomares

Las diputadas de Morena en el Congreso de Puebla, Nay Salvatori y Grace Palomares, quedaron en medio de una polémica luego de realizar comentarios ofensivos contra los adultos mayores durante una emisión de su podcast "Descasadas", pero como era de esperarse, Gerardo Fernández Noroña salió en su defensa.

El fragmento, correspondiente al programa del martes 21 de julio, generó críticas en redes sociales por el tono utilizado al hablar sobre el aspecto y el olor de las personas de la tercera edad.

¿Qué dijeron las diputadas de Morena?

Durante la conversación, Nay Salvatori hizo una referencia despectiva al olor de los hombres mayores, mientras que Grace Palomares respondió con otro comentario relacionado con el físico de las personas de la tercera edad.

Grace Palomares publicó un mensaje en el que lamentó la interpretación que se hizo de sus palabras y aseguró que mantiene respeto hacia las personas mayores.

No me sorprenden los comentarios estúpidos de Nay Salvatori @Naysalvatori no es la primera vez que se ve envuelta en el escandalo, ahora acompañada de Grace Palomares ambas diputadas de Morena por Puebla me sorprende que sigan formando parte de la bancada de @PartidoMorenaMx… pic.twitter.com/S2PGfcTLVA — Gwen Obradorista 🇲🇽❤️ (@LichaWonderland) August 3, 2026

Nay Salvatori también reaccionó públicamente a través de redes sociales, afirmando que sus palabras habían sido extraídas de contexto y utilizadas para construir una narrativa diferente a la intención original de la conversación.

Noroña defiende a defiende a Nay Salvatori y Grace Palomares

En medio de la controversia apareció la postura de Gerardo Fernández Noroña, quien decidió no sumarse a las críticas contra las legisladoras. El ex presidente de la Cámara de Senadores consideró que los comentarios correspondían a expresiones de "humor negro" entre amigos.

"Yo no me sumaré al linchamiento contra las compañeras, ya pidieron una disculpa y no pasa nada. No deberían ser prejuiciosas, debería de probar de repente algún viejito; vale uno la pena", dijo en una entrevista con diversos medios de comunicación.

"No deberían ser prejuiciosas. Deberían probar de repente algún viejito... De repente vale uno la pena”, les sugirió Gerardo Fernández Noroña a Salvatori y Palomares... No bueno. pic.twitter.com/phptZ4mfMo — Angel Gallegos (@gallegoso) August 7, 2026

El senador incluso señaló que las declaraciones de las legisladoras también podían involucrarlo directamente debido a que tiene 66 años. En tono de broma, hizo referencia a su propia edad mientras defendía a Salvatori y Palomares y cuestionaba lo que calificó como un linchamiento contra sus compañeras.

