Kenia López advierte una elección desigual si el INE permite campañas anticipadas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, lanzó un nuevo llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que aplique la ley y sancione los actos anticipados de campaña, al considerar que permitir estas prácticas genera condiciones desiguales entre quienes buscan participar en una contienda electoral.

La legisladora sostuvo que no se puede ignorar que existen políticos que, desde ahora, realizan actividades que podrían colocarlos en una posición de ventaja rumbo a los próximos procesos electorales.

“Es obvio que hay políticos que están abusando de su poder, queriendo más poder”, afirmó.

Durante sus declaraciones, López cuestionó que algunos actores políticos actúen bajo la idea de que no habrá consecuencias por sus acciones y acusó que esta situación puede generar una percepción de impunidad frente a las instituciones electorales.

Kenia López cuestiona al INE por no actuar ante posibles campañas anticipadas

La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que la autoridad electoral debe observar lo que ocurre en el terreno político y actuar cuando existan conductas que vulneren las reglas.

“Lastimosamente obvio que piensan que no les va a pasar nada”, señaló.

López agregó que el problema no solamente está relacionado con el cumplimiento de la ley, sino con la percepción de que algunos políticos pueden colocarse por encima de las instituciones.

“Que están por encima de la ley, por encima de las instituciones y por encima del deber ser de lo que debe ser”, expresó.

En ese sentido, pidió que tanto el INE como el Tribunal Electoral atiendan las situaciones que puedan representar infracciones y no permitan que este tipo de conductas pasen inadvertidas.

“Y eso debe ser desde el INE y desde el tribunal”, manifestó.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López (@kenialopezr) exigió al INE aplicar la ley y sancionar a los políticos que realizan “pre-pre campañas”.



Advirtió que negar estos actos es “ofender la inteligencia de los ciudadanos” y acusó que la falta de sanciones alimenta… pic.twitter.com/K2WriD71CF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

“No puedes competir con alguien que lleva un año antes haciendo campaña”: Kenia López

Uno de los principales argumentos planteados por Kenia López fue el impacto que tienen las campañas anticipadas sobre la equidad de una futura contienda electoral.

La legisladora señaló que permitir que un aspirante se promocione con anticipación puede generar una ventaja frente a quienes respetan los tiempos establecidos por la legislación.

“Primero que nada, genera inequidad, genera desequilibrios”, afirmó.

López también cuestionó el uso de recursos públicos cuando estos pudieran ser empleados de manera ilegal para favorecer actividades políticas.

“No puedes competir con alguien que además llega con algún tipo de recurso público que está usando de manera ilegal”, sostuvo.

Para la legisladora, el problema se agrava cuando un participante cumple con las disposiciones legales mientras otro obtiene exposición o ventajas sin apegarse a las mismas reglas.

“No puedes competir en igualdad de circunstancias cuando tú sí te apegas a la ley y tu contrincante no”, sentenció.

MC también denuncia ante el INE presuntos actos anticipados de campaña

Las declaraciones de Kenia López se producen en un contexto en el que también se han presentado señalamientos contra políticos por presuntos actos anticipados de campaña.

El vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, informó a través de redes sociales sobre una denuncia presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE.

De acuerdo con lo difundido por el legislador, la denuncia señala a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena por presuntamente realizar actos anticipados de campaña.

“Denunciamos a Andy López Beltrán y otros militantes de Morena que violan sistemáticamente la Constitución y la ley haciendo actos anticipados de campaña a todas luces y sin la menor vergüenza”, publicó Zavala Gutiérrez.