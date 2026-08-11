Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy martes 11 de agosto

Los titulares del gabinete federal dieron a conocer los resultados de sus programas en Palacio Nacional y abrieron el espacio de preguntas para responder sobre los temas más urgentes del país. En Azteca Noticias te traemos los datos precisos y el resumen de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 11 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este martes 11 de agosto 2026. Hoy se dará el informe de los indicadores de seguridad pública. La acompañan para ellos los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa, Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Los 7 estados con mayores índices de homicidio doloso son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Clase Nacional de Boxeo

Rosa Iceta Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Informa que el próximo 16 de agosto se realizará la clase nacional de boxeo, con la intención de fomentar el boxeo a nivel nacional y fortalecer el aprendizaje de jóvenes en esta disciplina.

Se realizarán en las plazas públicas de 15 estados de la república, de forma simultánea y también en 113 gimnasios públicos y privados del país.

Informe de la SSC

Ahora toma la palabra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Presenta el avance en la estrategia de seguridad. Señala que a la fecha han sido detenidas 950 personas mediante esta estrategia de seguridad en Michoacán. En el marco de la estrategia nacional vs la extorsión, ayer en una operación se realizaron 112 cateos simultáneos en Uruapan y en otros municipios de Michoacán. Fueron detenidas 12 personas.

Detalla otras detenciones en el Estado de México; Acapulco, Guerrero; Los Reyes Michoacán. En este último municipio se retuvo a Alfonso N, objetivo importante. Tras la detención se registraron bloqueos.

En Mazatlán fueron detenidas seis personas más. En Guasave, Sinaloa, fue detenido uno de los objetivos más buscados en Chiapas. En Minatitlán, Veracruz, detuvieron a Sergio "N" vinculado con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

Extorsión en Michoacán

El secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Treviño Trejo, informó que se brindará vigilancia especial de la Guardia Nacional a las empacadoras que han sido afectadas por amenazas de extorsión en la zona de la Tierra Caliente en Michoacán.

Precisó que son cerca de 9 mil 500 los elementos de la Guardia Nacional destacados en este momento en Michoacán. “Se van a dar seguridad a 17 empacadoras con 17 bases de operación, es decir, una base de operaciones en cada una de las 17 empacadoras que están ubicadas en tinguindín, tocumbo y periban, también se va a proporcionar seguridad en las poblaciones en donde se ubica la mayor cantidad de la gente que se dedica a la producción de aguacate, esas poblaciones se van a establecer 29 bases de operaciones como estamos hablando de alrededor de 870 efectivos en las poblaciones de Cotija, Tocumbo, Tinguindeo, Los Reyes y Periban", señaló.

Envío de ayuda a Colombia

Respecto del envío de ayuda a Colombia, la presidente dijo que está preparando el operativo. El Secretario de la Defensa dijo que se prepara el personal que viajará a Colombia, se enviará al agrupamiento Cali. La ayuda humanitaria será trasladada en dos aeronaves al aeropuerto internacional de Cali, además de despensas, cuatro toneladas de medicamentos y personal capacitado.