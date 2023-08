Realizan foro contra la trata de personas en la Cámara de Diputados

Ciudad de México. En el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas, activistas alertaron en la Cámara de Diputados, el alto grado de impunidad que existe en el país para combatir a los traficantes de personas con fines de explotación

Carla de la Cuesta, fundadora de la organización Alas Abiertas, que brinda atención a víctima de trata señaló, “de enero de este año a la fecha la mitad de este país reporto cero carpetas de investigación, cero, entonces si tenemos cero carpetas de investigación quienes son las victimas de ese segundo negocio de la delincuencia organizada que no tiene carpeta de investigación, y luego, hay otra tercera parte de los estados que reportaron entre 1 y 4, entonces, de que estamos hablando cuando hablamos de la trata de personas , de reunirnos y de cuanto nos duele”.

Pidieron al gobierno federal aplicar la ley para combatir trata de personas

De ahí que hoy organizaciones civiles, alzaron la voz para pedir al gobierno dejar la pasividad y aplicar la ley para combatir la trata de personas que hoy se incuba en la pornografía, la hiper sexualización infantil y la prostitución.

Foro Retos y Desafíos en la Erradicación de la Trata y Explotación de Personas

“9 de cada 10 mujeres están obligadas y yo creo que la otra persona está ahí es porque tampoco ha tenido la oportunidad y en cifras es muy claro, aproximadamente 50 mil mujeres están ahí autónomamente y alrededor de 6 millones y medio de hombres buscan mujeres en la prostitución, como cumples esta oferta y demanda, pues, esclavizando más mujeres y las esclavizas no con un grillete, con amenazas de que vas a matar a su familia , algunas veces cooptan a sus niños y algunas veces y solo los dejan verlos una par de horas para que sigan trabajando”, declaró Paulina Muzurrutia, directora general de Unión Mujer

Califican como grave que México ocupe el primer lugar en el consumo de pornografía infantil

Calificaron como grave que en México se catalogue a quien se dedica a la prostitución como el derecho a ejercen su libre desarrollo de la personalidad y por otro lado el país ocupe el primer lugar en el consumo de pornografía infantil y tercer lugar en trata de personas, después de Tailandia y Camboya.

Foro en Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, organizado por la Comisión de Derechos Humanos

Para la directora general de Unión Mujer, “todavía romantizamos esta idea estúpida que la mujer que está en pornografía y prostitución gana dinero y es sexosa y hermosa, no es cierto, es el tipo de esclavitud del tiempo actual y tenemos que tomar cartas en el asunto, la gente manda sus historias y te pide ayuda y como sociedad organizada tienes tan pocas fuerzas, estamos volviendo a hacer estrategias jurídicas, poder pedir ayuda a los legisladores que realmente pongan presupuesto, no se les está dando un carácter de victima a las personas que están en este problema y que han podido salvarse, es decir, no se les da la reparación del daño , no se les trata así por parte de la ley, que dejen de pensar en las estupideces del año electoral, que entiendan que los que estamos votando necesitamos un país seguro para niñas, niños y mujeres”.

Durante el foro sobre trata platearon reorientar la estrategia del gobierno federal

Durante el Foro sobre trata, organizado en la Cámara de Diputados, se hablaron de cifras, pero ninguna oficial del gobierno federal y plantearon reorientar la estrategia gubernamental para prevenir, sancionar y erradicar la tratar de personas a través de acciones que eviten la pornografía y la prostitución en el país.

También se narraron historia de quienes sobrevivieron a la prostitución en otros países, como la Claudia quintero, activista sobreviviente de trata en Colombia.

“Los paramilitares entraron a mi territorio, me expulsaron siendo una joven líder social y el castigo de las mujeres negras y racializadas tener un cuerpo deseable, fui víctima de violencia sexual. Yo me pare en una esquina, después, de parir a un niño, donde todavía en los senos salía leche, con una cesárea fresca, hoy tengo un buen empleo, yo vivo muy bien soy mama y soy abuela, estoy por graduarme en un segundo pregrado de psicología, soy productora multimedia graduada pero aun así los fantasmas del pasado me persiguen siento una guerra interna que aún no se apaga”, relató la activista y también ganadora del Premio Mujer Cafam 2022.