Futbolistas rechazan hacer campaña política a favor de Adán Augusto

Los futbolistas Giovani Dos Santos, Braulio Luna y Miguel Layún rechazaron que con videos hagan "campaña política" en favor del secretario de Gobernación, Adán Augusto, uno de los aspirantes de Morena para contender en las elecciones de 2024.

En redes sociales circulan videos, se observa a los tres jugadores de futbol enviando un saludo al secretario de Gobernación.

"Adán Augusto, te mando un saludo... siempre vamos a estar agusto contigo", fueron algunas de las frases que dijeron los futbolistas.

Sin embargo, los propios jugadores salieron a aclarar el motivo del saludo para Adán Augusto y aseguraron que no forma parte de alguna campaña o apoyo político en particular.

Dos Santos se deslindó del mal uso de su imagen, pues indicó que envió el saludo a Adán Augusto como parte de un saludo personal que le solicitaron por medio de un amigo cercano.

Braulio Luna explicó que el juego de palabras no forma parte de una campaña política, sino un saludo al secretario de Gobernación.

Comunicado para la opinión pública: pic.twitter.com/6Pams1Oyrx — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) January 22, 2023

"En ningún momento ha existido la intención de ninguna de las dos partes para sacar ventaja o hacer algo indebido. Lamento el malentendido", escribió en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Miguel Layun también indicó que suele enviar saludos a petición de sus amigos y el enviado al secretario Adán Augusto no fue la excepción.

conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite.



Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más.



Que lastima tener que ser así ahora! pic.twitter.com/MLDYL9yAae — Miguel Layun (@Miguel_layun) January 22, 2023

Adán Augusto lamenta ataques a futbolistas

Luego de las críticas a futbolistas por el mensaje enviado al secretario de Gobernación, el propio Adán Augusto lamentó el hecho y se deslinda del saludo, indicando que seguramente fue de personas que simpatizan con él, sin embargo, reiteró su llamado a esperar los tiempos para el proceso de las elecciones de 2024.

"El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une".

Lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme, y como ya lo mencioné, no es el momento. El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une. 1/2 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 22, 2023

Adán Augusto también envió un mensaje a los jugadores de futbol Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna.

"Pero dejemos el odio y los comentarios que no suman. Un abrazo de gol para Giovani, Miguel Layún y Braulio Luna", escribió el secretario de Gobernación.

El pasado 21 de enero, Adán Augusto difundió un comunicado en el que pidió a sus simpatizantes respetar los plazos y los términos y abstenerse de publicar mensajes o propaganda o incluso el uso de su nombre para mostrar su apoyo como "corcholata", pues indicó que en titular de la Segob se encuentra obligado a respetar la ley.

