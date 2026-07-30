Declaraciones no, chiles en nogada sí: La receta de Adán Augusto para evitar preguntas que lo incomoden (VIDEO)

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a enfrentar cuestionamientos de la prensa sobre los señalamientos que han surgido en su contra por presuntos nexos con La Barredora.

La escena ocurrió en el Patio del Federalismo del Senado de la República, donde se realizó una exhibición y degustación de este platillo tradicional mexicano organizada por la diputada morenista María del Rosario Orozco, viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Ahí, Adán Augusto López caminó por el lugar, observó la muestra gastronómica y atendió algunos comentarios relacionados con los alimentos expuestos. Sin embargo, cuando los cuestionamientos cambiaron de los sabores y la cocina mexicana a su situación legal, el senador cerró la puerta a cualquier declaración.

“Ya saben que no doy declaraciones”: Adán Augusto evita responder sobre acusaciones

Los representantes de los medios le preguntaron directamente sobre las versiones que apuntan a una supuesta investigación en Estados Unidos relacionada con un caso de presunto huachicol fiscal, así como los rumores sobre una posible pérdida de su visa para ingresar a ese país.

“Ya saben que no doy declaraciones”, respondió y evitó profundizar en el tema.

El legislador únicamente aceptó responder sobre la exhibición de chiles en nogada, dejando sin respuesta los cuestionamientos relacionados con las acusaciones que han circulado en los últimos meses.

¡Volvió con la clásica!❌

🗣️‼️Adán Augusto (@adan_augusto) reapareció en el senado y fiel a su costumbre huyó de sus responsabilidades y de la rendición de cuentas. El funcionario de @PartidoMorenaMx acumula más preguntas, que iniciativas#NoticiasEnRed con @Bravolucy |… pic.twitter.com/Owg8khr8gG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

Señalamientos y críticas desde la oposición por silencioa de Adán Augusto

Los cuestionamientos contra Adán Augusto López han generado críticas de integrantes de la oposición. El diputado del PAN, Marcelo Torres, señaló que el senador debería explicar públicamente su situación ante los señalamientos que se han difundido.

Desde la oposición han acusado al morenista de actuar con indiferencia al continuar con sus actividades legislativas mientras enfrenta cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas, acusaciones que él ha rechazado.

En febrero pasado, Adán Augusto López negó tener cualquier relación con el llamado huachicol fiscal y aseguró que no estaba involucrado en ese tipo de actividades.

“Yo no tengo el menor involucramiento”, afirmó entonces el senador al referirse al tema y sostuvo que, en caso de existir una investigación formal en su contra, habría acudido ante las autoridades correspondientes.