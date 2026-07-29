JUFED advierte que nuevos lineamientos para callar a México podrían abrir la puerta al control de contenidos

La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias sigue escalando tras las polémicas que desde su creación arrastra, ahora fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) la que lanzó una advertencia: permitir que una autoridad gubernamental intervenga en la supervisión de contenidos de radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión y podría incentivar la autocensura en los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que el debate no gira en torno a si las audiencias deben estar protegidas algo que nadie pone en duda, sino al alcance que tendrían las nuevas facultades de la autoridad para revisar decisiones editoriales, interpretar conceptos ambiguos y eventualmente imponer sanciones.

El temor no es la protección de las audiencias, sino que el Gobierno termine siendo árbitro de los contenidos

La JUFED consideró que los cambios planteados van más allá de fortalecer los derechos de las audiencias. Su preocupación es que la autoridad administrativa pueda revisar el trabajo de los Defensores de las Audiencias, modificar sus resoluciones e incluso sustituir su criterio cuando considere que un medio incumplió con los lineamientos.

En términos prácticos, esto significaría que un mecanismo diseñado originalmente como de autorregulación dejaría de depender exclusivamente de cada medio de comunicación y pasaría a estar sujeto a supervisión gubernamental.

La asociación advirtió que ese esquema cambia los incentivos para periodistas, editores y empresas de comunicación, pues la posibilidad de enfrentar procedimientos administrativos o sanciones podría provocar que algunos temas dejen de investigarse o difundirse por temor a futuras consecuencias.

La libertad de expresión no admite controles disfrazados de regulación.



JUFED llama a que cualquier debate sobre medios y audiencias respete la Constitución, la pluralidad informativa y el libre ejercicio periodístico.



Sin prensa libre no hay democracia sólida.… pic.twitter.com/M7qjEZO6LV — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) July 28, 2026

Alertan que la medida podría afectar directamente la pluralidad informativa

Otro de los puntos que destacó la organización es que la autoridad tendría margen para interpretar conceptos amplios, como qué información resulta suficiente, cuándo existió pluralidad de voces o si un contenido fue "veraz" o "descontextualizado".

Para la JUFED, el problema no radica en que las audiencias puedan presentar quejas, sino en que sea una instancia del Gobierno la que termine resolviendo controversias sobre contenidos periodísticos y decidiendo si un medio actuó correctamente.

La agrupación recordó que el artículo 6 de la Constitución protege la libertad de expresión y la difusión de ideas, por lo que cualquier regulación debe evitar convertirse en una herramienta de presión sobre las líneas editoriales.

A su juicio, cuando una autoridad puede revisar, modificar o sustituir decisiones editoriales bajo criterios abiertos, el riesgo deja de ser únicamente jurídico y comienza a impactar la libertad con la que periodistas y medios ejercen su labor cotidiana.

