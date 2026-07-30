INE “austero” pide más de 36 mil millones de pesos para enfrentar las elecciones de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un presupuesto superior a los 36 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2027, año en el que enfrentará una amplia carga operativa por la organización de elecciones federales y locales en distintas entidades del país.

La Comisión Temporal de Presupuesto 2027 del organismo aprobó un anteproyecto por un monto total de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos, recursos que todavía deberán pasar por la revisión de la Junta General Ejecutiva y posteriormente por el Consejo General del INE.

El instituto aseguró que la propuesta fue construida bajo criterios de austeridad, eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestaria, con la intención de priorizar únicamente los recursos considerados indispensables para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

¿En qué gastará el INE los 36 mil millones de pesos solicitados?

Del monto total planteado para 2027, el INE contempla 14 mil 036 millones 192 mil 356 pesos para su presupuesto base, es decir, los recursos destinados al funcionamiento ordinario del instituto, sus actividades permanentes y la operación de sus áreas.

Además, se proyectan 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos para la denominada Cartera Institucional de Proyectos, donde se incluyen las acciones relacionadas con la organización de procesos electorales y proyectos estratégicos.

El anteproyecto también contempla una bolsa precautoria de 4 mil 687 millones 256 mil 096 pesos que sería utilizada en caso de que se solicite la realización de una Consulta Popular o un proceso de Revocación de Mandato durante ese año.

El INE explicó que la planeación presupuestal considera ahorros respecto al ejercicio realizado para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, aunque 2027 representará nuevamente un reto operativo para el organismo electoral.

#BoletínINE📄| Presenta Comisión Temporal cifras del Anteproyecto de Presupuesto 2027.



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Elecciones de 2027: el reto operativo del INE

Durante 2027, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización del Proceso Electoral Federal y Concurrente, en el que se renovarán las 500 diputaciones federales.

A nivel local, se prevé la elección de 17 gubernaturas en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entre otras entidades.

También se contemplan comicios para renovar diputaciones locales en 31 estados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades federativas, además de otros cargos específicos como juntas municipales, regidurías y presidencias de comunidad.

Para este proceso, el INE estima un crecimiento en la Lista Nominal de Electores, que alcanzaría aproximadamente 102 millones 056 mil personas registradas, cifra que implicaría una mayor infraestructura electoral.

De acuerdo con la proyección del instituto, para la jornada electoral de 2027 se instalarían alrededor de 176 mil 741 casillas, superando las 170 mil 181 colocadas durante los comicios de 2024.

Presupuesto incluye actualización del padrón y tecnología electoral

El anteproyecto también contempla recursos para mantener actividades esenciales como la actualización del Padrón Electoral, la emisión de credenciales para votar, así como el mantenimiento de sistemas tecnológicos y la infraestructura necesaria para la operación del instituto.

La Comisión Temporal de Presupuesto, integrada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, además de los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Jorge Montaño Ventura, presentó la estructura general del proyecto presupuestal.

La propuesta será analizada en las siguientes etapas antes de su aprobación definitiva, en un contexto donde el gasto del organismo electoral continúa siendo uno de los temas de mayor discusión pública.