¿El Gobierno decidirá qué puedes escuchar? PAN alerta por nuevos lineamientos para medios

El Partido Acción Nacional (PAN) elevó el tono de sus críticas contra los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al asegurar que las disposiciones representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían convertirse en un mecanismo para presionar a los medios de comunicación mediante multas y sanciones.

Durante un posicionamiento, legisladores panistas sostuvieron que las nuevas reglas van más allá de la protección de las audiencias y podrían derivar en una intervención sobre los contenidos informativos difundidos por concesionarios de radio y televisión.

Desde la oposición insistieron en que el proyecto revive preocupaciones que ya habían surgido durante la discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones, particularmente por la posibilidad de que autoridades determinen cuándo una información debe ser corregida o considerada falsa.

PAN advierte riesgo de presión sobre medios de comunicación

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que los lineamientos buscan generar un ambiente de intimidación para periodistas y medios independientes.

El panista afirmó que, tras no prosperar propuestas anteriores relacionadas con la regulación de contenidos en plataformas digitales, ahora se pretende imponer sanciones económicas a concesionarios de radio y televisión bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias.

Durante su mensaje, Romero acusó que estas medidas podrían provocar autocensura, ya que, dijo, los medios enfrentarían el riesgo de recibir multas o verse obligados a realizar correcciones editoriales cuando la autoridad considere que una información es incorrecta o descontextualizada.

Debate continúa por alcances de los lineamientos

Las declaraciones del PAN se suman a las críticas que en los últimos días han expresado distintos actores del sector de la radiodifusión, quienes han manifestado preocupación por el alcance de los nuevos lineamientos y por el margen que tendrían las autoridades para intervenir en controversias relacionadas con contenidos informativos.

La oposición sostiene que cualquier regulación debe evitar interpretaciones que puedan traducirse en censura o inhibir el ejercicio periodístico, por lo que anticipó que dará seguimiento al desarrollo de estas disposiciones y buscará frenar cualquier medida que, a su juicio, vulnere la libertad de expresión.

