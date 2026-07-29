Marko Cortés pone la lupa sobre políticos y crimen organizado; exige investigaciones a fondo

El senador del PAN, Marko Cortés, aseguró que el paso del tiempo y las investigaciones abiertas en Estados Unidos han dado sustento a las denuncias que presentó desde 2021 ante organismos internacionales y autoridades mexicanas sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos del crimen organizado.

El legislador panista afirmó que en aquel momento sus señalamientos no fueron tomados con la seriedad necesaria en México, pero sostuvo que los recientes casos bajo investigación y la información que ha trascendido públicamente obligan a revisar nuevamente las acusaciones y abrir pesquisas a fondo.

Durante un pronunciamiento, Cortés recordó que las denuncias fueron presentadas ante instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de autoridades judiciales y electorales en el país.

El dirigente de Acción Nacional señaló que su partido recurrió a las vías institucionales para alertar sobre lo que, desde su perspectiva, representaba un riesgo para la seguridad, la democracia y la impartición de justicia en México.

PAN exige investigar a funcionarios y exdirigentes señalados por posibles nexos criminales

Marko Cortés hizo un llamado para que las autoridades investiguen a cualquier funcionario público, legislador, exdirigente partidista o gobernador que pueda estar relacionado con acuerdos o vínculos con organizaciones criminales.

El senador sostuvo que las investigaciones no deben depender de colores partidistas y pidió que, de comprobarse responsabilidades, se aplique la ley sin excepciones.

“Que se investigue a todas y todos aquellos funcionarios públicos, legisladores o exdirigentes de partido que hayan tenido vínculos o acuerdos con el crimen organizado”, expresó.

Cortés afirmó que los posibles acuerdos entre actores políticos y grupos delictivos han tenido consecuencias graves para el país, al señalar fenómenos como la violencia, las extorsiones y el aumento de la inseguridad.

Marko Cortés asegura que “el tiempo les dio la razón”

El panista insistió en que las advertencias realizadas hace algunos años buscaban visibilizar una situación que, desde su postura, no recibió atención suficiente por parte de las autoridades mexicanas.

Explicó que su intención fue utilizar los canales legales disponibles, tanto nacionales como internacionales, para solicitar revisiones y evitar que posibles vínculos entre política y crimen organizado quedaran sin investigar.

Ahora, ante las investigaciones que llevan a cabo autoridades estadounidenses y los casos que han generado debate público, Cortés afirmó que sus denuncias deben ser retomadas.

El senador pidió que las instituciones actúen con independencia y que cualquier persona involucrada en hechos ilícitos enfrente consecuencias legales, sin importar el cargo que haya ocupado o el partido político al que pertenezca.