¿De qué habló la presidente Sheinbaum en su conferencia mañanera hoy martes 28 de julio?

En Azteca Noticias te traemos el resumen completo de la conferencia mañanera de este martes 28 de julio, donde la presidente Sheinbaum dio a conocer los avisos más relevantes para México a nivel nacional e internacional y el gabinete de seguridad explicó los avances prioritarios en diferentes ámbitos.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 28 de julio de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este martes 28 de julio 2026. La acompañan la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

