Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum este miércoles 29 de julio, resumen EN VIVO

Como cada día, se presenta la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional. Junto al gabinete de Seguridad, el gobierno federal presenta datos y cifras relevantes a nivel nacional. Posteriormente, se abren los micrófonos para los reporteros. En Azteca Noticias te presentamos el resumen completamente EN VIVO de lo más importante de este miércoles 29 de julio.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 29 de julio de 2026?