Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum este miércoles 29 de julio, resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy miércoles 29 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.
Como cada día, se presenta la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional. Junto al gabinete de Seguridad, el gobierno federal presenta datos y cifras relevantes a nivel nacional. Posteriormente, se abren los micrófonos para los reporteros. En Azteca Noticias te presentamos el resumen completamente EN VIVO de lo más importante de este miércoles 29 de julio.