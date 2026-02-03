¿Por qué Adán Augusto López seguirá con fuero a pesar de señalamientos?

El panorama político de Adán Augusto López Hernández ha dado un giro estratégico en el Senado de la República y a pesar de haber dejado la coordinación de la bancada de Morena en este órgano legislativo, el tabasqueño mantiene intacto su fuero constitucional.

Esta protección legal cobra especial relevancia en un momento donde diversos señalamientos del pasado y el presente asedian su figura pública.

Blindaje legislativo ante señalamientos

La renuncia a la coordinación del grupo parlamentario no implica el abandono del escaño. Al mantenerse como senador activo, Adán Augusto López Hernández conserva la inmunidad procesal que otorga la Constitución a los legisladores federales.

Este "paraguas" jurídico impide que sea detenido o procesado penalmente sin antes atravesar un complejo juicio de procedencia o desafuero en el Congreso de la Unión.

Es decir, mientras siga siendo senador de la República y no ocurra ese juicio de desafuero, mantiene la inmunidad para ser detenido, no así para ser investigado.

Adán Augusto y su pasado en Tabasco

La permanencia de este blindaje ocurre en un contexto de alta presión mediática y judicial. Entre los puntos más críticos que han vuelto a la luz destacan:



Vínculos polémicos: Los cuestionamientos sobre la designación de funcionarios de seguridad durante su gubernatura en Tabasco, señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, como el presunto líder de "La Barredora", Hernán Hernández Requena.



Los cuestionamientos sobre la designación de funcionarios de seguridad durante su gubernatura en Tabasco, señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, como el presunto líder de "La Barredora", Hernán Hernández Requena. Gestión bajo la lupa: Auditorías que sugieren desfalcos financieros y anomalías administrativas durante su paso por la administración estatal.



Auditorías que sugieren desfalcos financieros y anomalías administrativas durante su paso por la administración estatal. Huachicol Fiscal: Menciones recientes en investigaciones relacionadas con redes de tráfico de combustible y evasión fiscal, un tema de alta prioridad para la administración federal.

Aunque la salida de la coordinación de Morena en el Senado suele interpretarse como un relevo de poder interno, en el caso de Adán Augusto López, mantendrá su curul y las investigaciones oficiales en su contra enfrentarían el muro del fuero, dejando cualquier posibilidad de acción legal en un compás de espera política.

Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo @adan_augusto, vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento.



Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como… pic.twitter.com/pBBdc7DVUc — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 1, 2026

¿Cuánto tiempo le queda a Adán Augusto López como senador?

En México, el periodo de duración de un escaño en el Senado de la República es de seis años. A diferencia de los Diputados Federales, que duran 3 años.

Los senadores cubren lo que se conoce como una Legislatura completa, que en realidad abarca dos legislaturas consecutivas. Es importante que sepas lo siguiente.



Periodo estándar: 6 años.



6 años. Reelección: Actualmente, los senadores pueden ser electos hasta por dos periodos consecutivos . Es decir, si un senador decide reelegirse y gana, podría permanecer en su escaño un total de 12 años .



Actualmente, los senadores pueden ser electos hasta por . Es decir, si un senador decide reelegirse y gana, podría permanecer en su escaño un total de . Aunque un senador pida licencia, se retire temporalmente para ocupar otro cargo, como una Secretaría, el escaño sigue perteneciendo a su fórmula.



se retire temporalmente para ocupar otro cargo, como una Secretaría, el escaño sigue perteneciendo a su fórmula. El fuero está ligado al ejercicio del cargo. Si el senador deja el escaño definitivamente, renuncia o termina su periodo y no tiene un suplente activo, pierde esa protección legal.



está ligado al ejercicio del cargo. Si el senador deja el escaño definitivamente, renuncia o termina su periodo y no tiene un suplente activo, pierde esa protección legal. El Senado se renueva totalmente cada seis años, coincidiendo siempre con la elección del Presidente de la República.

Así, considerando que Adán Augusto López Hernández asumió su cargo como senador el 1 de septiembre de 2024 para la LXVI Legislatura, le restan aproximadamente 4 años y 7 meses en su escaño.