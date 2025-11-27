Adán Augusto, señalado por presunta red de acceso privilegiado al dinero público

El debate sobre la entrega de contratos públicos durante el gobierno federal volvió a encenderse luego de que el diputado panista Federico Döring acusara que la administración de la Cuarta Transformación habría favorecido a empresas presuntamente ligadas a un reconocido notario de Tabasco, al que calificó como “el más exitoso de México” por su supuesta influencia política.

Durante su intervención, el legislador aseguró que esta figura notarial habría sido clave en la conformación exprés de compañías que después resultaron beneficiadas con adjudicaciones millonarias de obras públicas.

Las acusaciones, de fuerte tono político, se dieron en el marco de la discusión sobre presunta corrupción en proyectos estratégicos del actual gobierno.

Nuevos señalamientos sobre favoritismos en obras públicas...



Diversas denuncias apuntan a que, durante la #4T, contratos millonarios habrían terminado en manos de empresas recién creadas y sin experiencia, vinculadas al notario más influyente de #Tabasco



Döring acusa red de empresas creadas “al vapor” para recibir contratos

El diputado panista afirmó que diversas compañías recibieron contratos relevantes a pesar de haber sido creadas en cuestión de horas y sin contar con experiencia comprobable en construcción o infraestructura. Döring sostuvo que estas empresas “exprofeso” encontraron cobijo en un mecanismo que, según él, se convirtió en una puerta abierta para acceder a recursos federales.

“¿Cómo puedo yo probar que son recomendados para que me des contratos? Pues te traigo la escritura de la notaría de Adán Augusto”, declaró, insinuando un presunto uso político de la actividad notarial.

Aseguró también que, con el tiempo, quienes operaban este esquema “fueron encontrando y diseñando qué tramos de negocio eran más rentables”, creando nuevas empresas conforme surgían oportunidades de obra pública.

Señalamientos sobre presunto tráfico de influencias

En otro momento, Döring lanzó acusaciones directas al notario tabasqueño, señalando que habría participado en operaciones irregulares, desde la constitución de empresas hasta supuestos esquemas para ocultar movimientos financieros. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido probada judicialmente ni existe, hasta el momento, una investigación pública al respecto.

“Ese notario tiene los secretos más íntimos de López Obrador y de los hijos de López Obrador”, expresó el diputado, en uno de los señalamientos más duros de su intervención.

Un notario que “camina tranquilo por el Senado”, afirma el PAN

Döring también afirmó que el notario sigue teniendo presencia en espacios de poder, incluido el Senado, mostrándose —según su dicho— “intocable e impune” gracias a su cercanía con figuras clave del movimiento político en el poder.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni Adán Augusto López han respondido públicamente a las acusaciones. Tampoco existe confirmación de investigaciones oficiales derivadas de los señalamientos presentados por el legislador panista.

La polémica continúa alimentando la discusión sobre posibles conflictos de interés y prácticas de favoritismo dentro de la administración de las llamadas megaobras federales.