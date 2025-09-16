El caso del huachicol fiscal apunta también hacia un personaje central de la 4-T que además tiene oscuras conexiones con grupos criminales; Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de gobernación, exprecandidato presidencial y actual líder de morena en el Senado.

El huachicol fiscal y Adán Augusto López

Algunos lo llaman “el notario de la mafia”, otros, el gobernador que hundió a Tabasco en el crimen y la violencia y unos más, el que le dio la puntilla al poder judicial.

Lo cierto, es que no hay escándalo de corrupción donde no aparezca el nombre de Adán Augusto López Hernández.

“Desde su notaria, desde antes de que fuera un personaje de la 4T, ya habían señalamientos de por lo menos que tenía relaciones de trabajo con gente que está en el tema del crimen organizado”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

A los tabasqueños no les sorprenden las acusaciones contra quien ya es considerado uno de los peores gobernadores que han tenido. El que solapo las operaciones del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena.

“Aunque Adán Augusto dice ahora que él pidió investigar a Hernán Bermúdez Requena, no hay constancia de eso. Al contrario, en 2019, cuando se da a conocer las filtraciones de los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, él dice que no, que es mentira, dice que no”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

El nombre de Adán Augusto López también aparece en los documentos de la Fiscalía General de la República en torno al contrabando de combustible y se asegura que estados unidos lo tiene en la mira.

Pero también recuerdan el papel que jugo para sepultar al poder judicial, la manera que presuntamente amenazo, extorsiono y compro la voluntad de varios legisladores para que votaran a favor de un nuevo sistema judicial sumiso y a modo.

“Ha venido pocas veces a Tabasco, pero yo recuerdo una ocasión que vino a un acto en Paraíso y le gritaron, lo abuchearon”, mencionó Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Adán Augusto López es señalado de encubrimiento y complicidades al más alto nivel. La lista es larga y Adán Augusto López, mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, sigue actuando como si la inmunidad e impunidad no tuvieran fecha de caducidad.