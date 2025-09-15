¿Por qué Hernán Bermúdez Requena no será extraditado a México de manera inmediata?

La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de “La Barredora” y exsecretario durante la gestión de Adán Augusto López, ha generado gran expectativa en México. Sin embargo, a pesar de la solicitud de extradición, su retorno al país no será un proceso inmediato y aquí te contamos la razón de esto.

Una de las principales razones por las que la extradición de Bermúdez no se concretará de manera expedita es que se negó a ser enviado a México de forma voluntaria. En el ámbito legal internacional, la extradición voluntaria es la vía más rápida para que un individuo sea entregado a las autoridades del país que lo requiere. Al rechazar esta opción, Bermúdez Requena ejerce su derecho a un debido proceso en Paraguay, lo que activa una serie de etapas jurídicas que deben agotarse antes de que una decisión final sea tomada.

La Cancillería Mexicano solicitó al gobierno de #Paraguay, la extradición de Hernán Bermudez, jefe de “#LaBarredora” y narcosecretario de Adán Augusto López. pic.twitter.com/7nLAHKSsbw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025

¿Cuánto tiempo podría tomar la extradición de Hernán Bermúdez Requena?

La negativa de Bermúdez obliga a la FGR a iniciar un proceso formal de extradición. Esto implica que la fiscalía mexicana debe recabar y presentar ante las autoridades paraguayas un expediente robusto y contundente, con todas las pruebas que acrediten la culpabilidad de Hernán Bermúdez como líder de “La Barredora”. Este expediente debe incluir:



Evidencia de sus actividades delictivas: Pruebas que demuestren su presunta participación en crímenes, como el narcotráfico.

Informes de inteligencia: Datos que lo vinculen directamente con "La Barredora".

Testimonios y declaraciones: Aportaciones de testigos clave que corroboren las acusaciones.

🚨 El Ministerio Público de Paraguay confirmó la detención preventiva con fines de extradición de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, ciudadano mexicano requerido por México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. pic.twitter.com/MMHqspbwLJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

El gobierno de Paraguay, a través de sus instancias judiciales, será el encargado de analizar este cúmulo de información. Su papel es determinar si las pruebas presentadas son suficientes y cumplen con los requisitos legales para justificar la extradición. Es un proceso de revisión meticuloso que busca garantizar los derechos del acusado y la legalidad del procedimiento.

El diario paraguayo ABC ha reportado que el proceso de extradición podría tomar alrededor de 60 días, aunque esto es un tiempo aproximado.