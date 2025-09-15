Logo InklusionSitio accesible
¿Por qué Hernán Bermúdez Requena no será extraditado a México de manera inmediata?

¿La extradición de Hernán Bermúdez Requena será tan rápida como se espera? Descubre por qué el exsecretario y presunto líder de “La Barredora” ha logrado frenar su regreso a México.

Escrito por: América López

Con información de: Irving Pineda

La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de “La Barredora” y exsecretario durante la gestión de Adán Augusto López, ha generado gran expectativa en México. Sin embargo, a pesar de la solicitud de extradición, su retorno al país no será un proceso inmediato y aquí te contamos la razón de esto.

Una de las principales razones por las que la extradición de Bermúdez no se concretará de manera expedita es que se negó a ser enviado a México de forma voluntaria. En el ámbito legal internacional, la extradición voluntaria es la vía más rápida para que un individuo sea entregado a las autoridades del país que lo requiere. Al rechazar esta opción, Bermúdez Requena ejerce su derecho a un debido proceso en Paraguay, lo que activa una serie de etapas jurídicas que deben agotarse antes de que una decisión final sea tomada.

¿Cuánto tiempo podría tomar la extradición de Hernán Bermúdez Requena?

La negativa de Bermúdez obliga a la FGR a iniciar un proceso formal de extradición. Esto implica que la fiscalía mexicana debe recabar y presentar ante las autoridades paraguayas un expediente robusto y contundente, con todas las pruebas que acrediten la culpabilidad de Hernán Bermúdez como líder de “La Barredora”. Este expediente debe incluir:

  • Evidencia de sus actividades delictivas: Pruebas que demuestren su presunta participación en crímenes, como el narcotráfico.
  • Informes de inteligencia: Datos que lo vinculen directamente con “La Barredora”.
  • Testimonios y declaraciones: Aportaciones de testigos clave que corroboren las acusaciones.

El gobierno de Paraguay, a través de sus instancias judiciales, será el encargado de analizar este cúmulo de información. Su papel es determinar si las pruebas presentadas son suficientes y cumplen con los requisitos legales para justificar la extradición. Es un proceso de revisión meticuloso que busca garantizar los derechos del acusado y la legalidad del procedimiento.

El diario paraguayo ABC ha reportado que el proceso de extradición podría tomar alrededor de 60 días, aunque esto es un tiempo aproximado.

